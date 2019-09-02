Зеленский поручил разработать план по обороне Украины от агрессии

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил министру обороны страны Андрею Загороднюку разработать план по обороне Украины от агрессии.

Зеленский подчеркнул, что приоритетом Украины является создание «мощной и боеспособной» армии.

«Министру обороны — предложить изменения в законодательство, необходимые для строительства мощного войска. Разработать и утвердить план обороны и комплекс мер относительно обеспечения безопасности страны от агрессии», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил о перспективах увеличения военной поддержки США.

29 августа Верховная рада утвердила Загороднюка министром обороны Украины.