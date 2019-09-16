В США заявили о планах выделить Украине ещё $141,5 млн помощи

Короткая ссылка
Американские власти планируют дополнительно выделить Украине $141,5 млн на программы помощи в области безопасности. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.
В США заявили о планах выделить Украине ещё $141,5 млн помощи
  • Reuters

«Эти $141,5 млн (предполагаются. — RT) отдельно от $250 млн на инициативу по оказанию помощи Украине в сфере безопасности и сейчас обсуждаются», — заявил он.

По его словам, запрос на выделение суммы будет направлен в конгресс «на этой неделе».

В американском оборонном ведомстве добавили, что с учётом этой суммы общий объём помощи Украине составляет $1,6 млрд.

Ранее украинский министр финансов Оксана Маркарова заявила, что бюджет на оборону Украины в 2020 году составит около $10 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить