В США заявили о планах выделить Украине ещё $141,5 млн помощи

Американские власти планируют дополнительно выделить Украине $141,5 млн на программы помощи в области безопасности. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.

«Эти $141,5 млн (предполагаются. — RT) отдельно от $250 млн на инициативу по оказанию помощи Украине в сфере безопасности и сейчас обсуждаются», — заявил он.

По его словам, запрос на выделение суммы будет направлен в конгресс «на этой неделе».

В американском оборонном ведомстве добавили, что с учётом этой суммы общий объём помощи Украине составляет $1,6 млрд.

Ранее украинский министр финансов Оксана Маркарова заявила, что бюджет на оборону Украины в 2020 году составит около $10 млрд.