Бюджет на оборону Украины в 2020 году составит около $10 млрд

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Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что на безопасность и оборону в проекте бюджета страны на следующий год выделено более 245 млрд гривен (около $10 млрд).
Бюджет на оборону Украины в 2020 году составит около $10 млрд
  • © Міністерство оборони України

«Увеличение на безопасность и оборону, безусловно, в приоритете. Мы планируем выделить 245,8 млрд на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне», — приводит УНН её слова.

Она отметила, что не все эти средства будут распределены по конкретным распорядителям, так как в программе бюджета появилась новая статья относительно средств, которые должны быть распределены Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее посольство Украины в Вашингтоне поприветствовало поддержку конгрессом США решения, которое позволит разблокировать около $400 млн помощи украинским вооружённым силам.

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