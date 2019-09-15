Бюджет на оборону Украины в 2020 году составит около $10 млрд

Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что на безопасность и оборону в проекте бюджета страны на следующий год выделено более 245 млрд гривен (около $10 млрд).

«Увеличение на безопасность и оборону, безусловно, в приоритете. Мы планируем выделить 245,8 млрд на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне», — приводит УНН её слова.

Она отметила, что не все эти средства будут распределены по конкретным распорядителям, так как в программе бюджета появилась новая статья относительно средств, которые должны быть распределены Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее посольство Украины в Вашингтоне поприветствовало поддержку конгрессом США решения, которое позволит разблокировать около $400 млн помощи украинским вооружённым силам.