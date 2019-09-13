Киев приветствует поддержку конгресса США по вопросу военной помощи

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Посольство Украины в Вашингтоне поприветствовало поддержку конгрессом США решения, которое позволит разблокировать около $400 млн помощи украинским вооружённым силам.

«Мы приветствуем поддержку администрацией США и конгрессом решения, которое разблокирует помощь Украине в области безопасности​​​... Всего $391,5 млн», — сообщило дипломатическое ведомство в Facebook.

Уточняется, что $250 млн может быть выделено из бюджета Пентагона по программе «Инициатива по помощи Украине в области безопасности». Кроме того, $115 млн могут поступить от Госдепартамента США в рамках программы «Международное военное финансирование».

Ранее сообщалось, что комитет сената США одобрил выделение $250 млн Вооружённым силам Украины.

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