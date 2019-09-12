Комитет сената США одобрил выделение помощи Вооружённым силам Украины

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Комитет сената США по расходам одобрил выделение $250 млн Украине на поддержку вооружённых сил страны.
Комитет сената США одобрил выделение помощи Вооружённым силам Украины
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Как говорится в сообщении комитета, одобряется финансирование Украины для «содействия безопасности» страны и продление финансирования на два года.

Также комитет рекомендует выделить $400 млн Балтийским странам на противовоздушную оборону.

Ранее группа американских сенаторов от обеих партий направила директору административно-бюджетного управления Белого дома Мику Малвэни письмо с призывом сохранить предоставление военной помощи Украине.

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