Небезвозмездная помощь: сможет ли Украина обновить ВВС за счёт американских самолётов

Соединённые Штаты допускают поставки на Украину американских боевых самолётов. В частности, о необходимости перевооружения ВСУ на заокеанские машины заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Ли Харригян. СМИ неоднократно сообщали о возможном экспорте на Украину истребителей F-16, которые эксплуатирует ряд восточноевропейских стран. В настоящее время Киев не в состоянии обновить парк строевых самолётов из-за отсутствия российских комплектующих. Как отмечают аналитики, в рамках программы военной помощи США Украина может получить лишь небольшое количество истребителей и не найдёт средства в бюджете на закупку крупной партии.

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Ли Харригян заявил на пресс-брифинге в Нью-Йорке о необходимости поставок Украине американских боевых самолётов. По его словам, появление в подразделениях ВСУ заокеанских машин позволит повысить уровень оперативной совместимости военно-воздушных сил двух государств.

«Одна из самых важных сфер нашей работы по всей Европе — повышение операционной совместимости... Что даёт американский самолёт? Потенциал для операционной совместимости с США. Очень лёгкой совместимости. И когда речь пойдёт о тактическом выполнении (задач), это очень-очень важно», — цитирует Харригяна издание «Укринформ».

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Американский генерал отметил, что прошлогодние учения в западной и центральной части Украины «Чистое небо» заложили фундамент для «длительного сотрудничества» между Вашингтоном и Киевом. В манёврах, прошедших с 8 по 19 октября, приняли участие истребители Су-27, F-15C Eagle и военно-транспортные самолёты C-130J Super Hercules.

Харригян отметил, что после присоединения Крыма к РФ в 2014 году театр военных действий в Восточной Европе сильно изменился. В связи с этим ВВС США были вынуждены пересмотреть свой взгляд на «операционное пространство» в регионе.

В беседе с RT эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков пояснил, что в последние пять лет Соединённые Штаты используют Украину в качестве плацдарма для проведения разведывательных операций и других провокационных действий против РФ.

«Украина не является членом НАТО, но для США она имеет определённое военное значение. Видимо, с этим связаны слова Харригяна о необходимости операционной совместимости. С украинских аэродромов удобно запускать беспилотники, самолёты, размещать станции слежения и оповещения», — сказал эксперт.

Дефицит качества

Ранее СМИ США и Украины неоднократно распространяли сообщения о возможной поставке ВСУ американских лёгких истребителей F-16 Fighting Falcon.

В июле 2019 года глава американского экспертного центра Jamestown Foundation Глен Говард предположил, что самолёты могут быть переданы в рамках американской программы военной помощи ВСУ. По его мнению, без поддержки США ВВС Украины «чрезвычайно быстро стареют, и им не хватает запчастей». Согласно сообщениям прессы, на поддержку украинских вооружённых сил в этом году Вашингтон может выделить $250 млн.

Штурмовик Су-25 ВВС Украины

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На вооружении ВВС Украины находятся истребители МиГ-29 и Су-27, штурмовики Су-25 и фронтовые бомбардировщики Су-24. Все машины были выпущены ещё в Советском Союзе. На территории УССР боевые машины не производились. Украинская промышленность специализировалась на выпуске транспортных самолётов и авиационных двигателей.

Точных данных о количестве самолётов и их техническом состоянии в публичном доступе нет. В украинских СМИ ранее были опубликованы сведения о том, что в составе ВВС страны насчитывается от 130 до 200 машин.

Главная проблема, с которой столкнулась Украина, заключается в нехватке качественных комплектующих, производителем которых является Россия. Ситуация с запчастями заметно осложнилась для Киева после разрыва военно-технического сотрудничества с Москвой.

Одним из недружественных шагов Украины в отношении России стало решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «О применении и внесении изменений в персональные экономические и другие ограничительные меры». Согласно документу, в июне 2018 года украинские власти пополнили санкционный список и ввели ограничения против 14 физических и 30 юридических лиц РФ.

После того как Пётр Порошенко ввёл в действие решение СНБО, Львовский государственный авиационно-ремонтный завод (ЛГАРЗ) столкнулся с проблемами при осуществлении модернизации МиГ-29. Руководство предприятия констатировало, что лишилось законных способов приобретать запасные части в РФ. Несмотря на это, Минобороны Украины продолжает судиться с ЛГАРЗ из-за срыва контракта по обновлению МиГ-29.

Комментируя данную ситуацию, генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что львовское предприятие не может качественно обновить истребители, поскольку у него отсутствует оригинальная заводская документация. Попытки Киева модернизировать МиГ-29 он назвал нелегитимными.

«Могу сказать, что Украина действительно пытается модернизировать самолёты МиГ на своих заводах, но делает это нелегитимно, не имея актуальной технической документации. Это напрямую отражается не просто на качестве, а на безопасности самолётов», — заявил Тарасенко.

Между тем украинское интернет-издание Depo.ua сообщило, что срок эксплуатации боевого парка ВСУ истечёт в 2025 году. Учитывая, что на обучение лётчиков уходит пять лет, журналисты считают, что Киеву необходимо заключить контракт на поставку новых самолётов не позже 2020 года.

В разговоре с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко подчеркнул, что единственный источник лицензированных и качественных запчастей для украинских самолётов находится в России. Но в условиях разрыва контактов по военно-технической линии «боевая авиация Украины будет неизбежно деградировать».

«Насколько я понимаю, часть комплектующих для того же МиГ-29 Киев покупал и продолжает приобретать в Восточной Европе. Но все эти изделия и агрегаты можно назвать контрафактом. Устанавливая некачественные комплектующие, Украина создаёт огромный риск для жизни лётчиков», — констатировал Дрозденко.

Сначала деньги, потом самолёты

F-16 — самый массовый истребитель четвёртого поколения. Помимо США, его эксплуатируют Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Польша, Дания, Израиль, Турция, Египет, Иордания, Южная Корея, Таиланд, Пакистан, Индонезия и другие страны.

Стоимость одного истребителя в базовой комплектации составляет около $50 млн. Подержанные образцы продаются по более низкой цене. Часть стран Восточной Европы, например, Польша и Словакия, уже приобрели F-16 для замены советских истребителей.

Лётчики Су-27 украинских ВВС

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Некоторые украинские военные эксперты предполагают, что Киев может договориться с Соединёнными Штатами о лицензированном производстве самолётов или о программе ступенчатой модернизации. Последняя предполагает постепенную замену оборудования и вооружения поставленных из США F-16 на аналоги страны-эксплуатанта. Официальный Киев не комментирует возможность покупки и производства зарубежных самолётов.

Сергей Ермаков считает, что Вашингтон может одобрить поставку Украине истребителей в рамках действующей программы военной помощи. По его мнению, Соединённые Штаты заинтересованы в расширении рынка сбыта своей военной продукции, в том числе за счёт Киева.

«Украина получает военную помощь США в виде вооружений американского производства. В принципе, ничто не мешает Вашингтону начать поставку F-16. Однако по программе не может быть передано большое число самолётов, а в бюджете Украины вряд ли найдутся средства на закупку крупной партии истребителей», — подчеркнул эксперт.

По словам Ермакова, «авиационная техника, в том числе подержанная, очень дорогая — вместе с самолётами всегда поставляются комплекты вооружения и запчастей, проводится обучение лётчиков и техперсонала, строится новая инфраструктура».

В свою очередь, Дмитрий Дрозденко считает, что «США и страны Европы ни при каких обстоятельствах не будут оказывать Украине безвозмездную помощь». Эксперт напомнил, что на сегодняшний день западные государства не беспокоит вопрос обновления истребительного парка своих восточноевропейских союзников по НАТО.