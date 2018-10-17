«Тела лётчиков найдены»: ВСУ подтвердили гибель американского пилота при крушении Су-27

В командовании Воздушных сил ВСУ подтвердили информацию о гибели американского военного при крушении истребителя Су-27 во время учений в Винницкой области. Ранее Генштаб Вооружённых сил Украины сообщил, что один из погибших служил в Нацгвардии США, однако позднее эта информация была удалена с официальных ресурсов. ВВС США назвали своего военнослужащего «участником инцидента». Как уточнили в Воздушных силах ВСУ, вторым погибшим пилотом был начальник авиации командования «Восток».

Одним из пилотов, погибших при крушении истребителя Су-27УБ, был военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США. Об этом заявили в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ.

16 октября самолёт упал в районе села Уланов в Винницкой области у ходе выполнения учебно-боевого полёта. Информация о том, что один из погибших был военнослужащим Нацгвардии США, вскоре появилась на интернет-ресурсах Генштаба ВСУ и Военной прокуратуры Центрального региона Украины. Однако через некоторое время текст сообщений изменился, и данные о гражданстве лётчиков были удалены.

Позднее ВВС США всё же подтвердили, что американский военнослужащий «стал участником» инцидента.

«Мы видели сообщения о несчастном случае с американцем и можем подтвердить, что военный США был участником этого инцидента. В настоящее время ведётся расследование, и мы продолжим предоставлять дополнительную информацию по мере её появления», — говорится в заявлении.

Обстоятельства выясняются

Также в результате крушения погиб начальник авиации воздушного командования «Восток», сообщили в пресс-службе командования ВС ВСУ.

«Тела лётчиков найдены, командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации — начальник авиации воздушного командования «Восток», — говорится в сообщении.

В командовании ВС ВСУ уточнили, что погибший был подготовлен к ведению боевых действий в качестве инструктора «в полном объёме курса боевой подготовки днём и ночью в сложных метеоусловиях».

В сообщении отмечается, что жертв среди мирного населения нет. Ранее в Нацполиции Украины заявили, что при крушении опасность представляли боеприпасы, которые могли сдетонировать.

«Опасность в том, что это военный самолёт. И на борту… могли быть боеприпасы, которые могут сдетонировать», — цитирует УНН представителя правоохранительных органов.

Как отметили в ВС ВСУ, очевидцы сообщили, что пилоты отвели истребитель от жилых районов, когда он начал терять высоту.

В рамках расследования обстоятельств катастрофы на аэродромах в Миргороде и Староконстантинове изъята лётная документация и документы на самолёт.

«Сейчас продолжаются допросы свидетелей относительно обстоятельств вылета борта, его технического состояния на момент вылета, данных объективного контроля и др», — заявили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Место падения самолёта осматривает группа военных прокуроров Винницкого гарнизона совместно с представителями Министерства обороны Украины и специалистами авиационно-технической лаборатории.

Учения «Чистое небо»

Несмотря на инцидент, ВС Украины продолжат учения, заявили в Минобороны.

«Общим руководством учений «Чистое небо — 2018» принято решение о продолжении выполнения полётных заданий», — подчеркнули в командовании ВС ВСУ.

Учения «Чистое небо — 2018», которые проходят в Польше, Румынии и на Украине, завершатся 19 октября. В манёврах задействованы американские самолёты F-15C/D, Lockheed C-130 Hercules, Boeing KC-135 Stratotanker, тяжёлые беспилотники MQ-9 Reaper, а также румынские истребили F-16. В выполнении задач принимают участие военнослужащие США и других стран — членов НАТО.

В Минобороны Украины в качестве целей учений называли «повышение уровня подготовки экипажей Воздушных сил ВСУ» и «достижение принципиально качественного уровня совместимости с ВВС США и других стран — членов НАТО».

Президент Украины Петр Порошенко отмечал, что солдатам НАТО есть чему поучиться у украинских военных, и называл сотрудничество с альянсом «беспроигрышным».

«Совместные учения со странами — членами НАТО «Чистое небо — 2018» нужны для того, чтобы продемонстрировать, что цена для России, которая применит воздушные силы для атаки на Украину, будет очень высокой», — говорил он.

По мнению военного эксперта журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, инцидент подтверждает, что состояние самолётов украинских ВВС, поставленных ещё во времена СССР, оставляет желать лучшего.

«Есть информация, что лётчики не успели катапультироваться. Это лишний раз подтверждает тот факт, что состояние техники у украинских ВВС не самое лучшее, потому что катапультные кресла лётчиков всегда тщательно проверяют, и они должны быть исправны. Система, которая стоит на Су-27, позволяет катапультироваться даже с земли», — заметил он.