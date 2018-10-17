ВС Украины продолжат учения, несмотря на крушение Су-27
- Reuters
Об этом сообщили в украинском Министерстве обороны.
«Общим руководством учений «Чистое небо — 2018» принято решение о продолжении выполнения полётных заданий», — заявили в командовании Воздушных сил ВС Украины.
Ранее генштаб ВСУ сообщил о гибели двух пилотов при крушении Су-27 в Винницкой области Украины. Одним из погибших стал начальник авиации воздушного командования «Восток».
В ВВС США заявили, что американский военнослужащий «стал участником» аварии.