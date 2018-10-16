ВВС США: американский военный «стал участником» аварии с Су-27

В Военно-воздушных силах США заявили, что американский военнослужащий «стал участником» аварии с Су-27 на Украине.

Об этом сообщается на сайте ВВС США.

«Мы видели сообщения о несчастном случае с американцем и можем подтвердить, что военный США участвовал в этом инциденте. В настоящее время инцидент находится в стадии расследования, и мы будем продолжать предоставлять дополнительную информацию по мере её появления», — указывается в заявлении.

В сообщении не уточняется, каким образом американский военнослужащий участвовал в инциденте, был ли он ранен или погиб в ходе происшествия.

Ранее стало известно, что Су-27 ВСУ упал во время учебно-боевого полёта. Генштаб ВСУ сообщил о гибели двух пилотов при крушении самолёта.