Генштаб ВСУ сообщил о гибели двух пилотов при крушении Су-27

Короткая ссылка
RT
Генштаб Вооружённых сил Украины заявил о гибели двух пилотов при крушении Су-27 в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полёта.
Генштаб ВСУ сообщил о гибели двух пилотов при крушении Су-27
  • Reuters

«С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов. Обстоятельства инцидента выясняются», — говорится в заявлении на странице ведомства в Facebook.

Ранее сообщалось, что самолёт Су-27 ВСУ упал в Винницкой области.

8 октября на территории Восточной Европы стартовали учения НАТО и украинских ВВС «Чистое небо — 2018». Отмечалось, что руководство альянса собирается оценить реальный потенциал ВВС Украины. Между тем парк боевой авиации ВСУ, по мнению специалистов, стремительно деградирует. Как отмечают эксперты, Киев не в состоянии даже провести ремонт бомбардировщиков и истребителей.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить