Генштаб ВСУ сообщил о гибели двух пилотов при крушении Су-27

Генштаб Вооружённых сил Украины заявил о гибели двух пилотов при крушении Су-27 в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полёта.

«С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов. Обстоятельства инцидента выясняются», — говорится в заявлении на странице ведомства в Facebook.

Ранее сообщалось, что самолёт Су-27 ВСУ упал в Винницкой области.

8 октября на территории Восточной Европы стартовали учения НАТО и украинских ВВС «Чистое небо — 2018». Отмечалось, что руководство альянса собирается оценить реальный потенциал ВВС Украины. Между тем парк боевой авиации ВСУ, по мнению специалистов, стремительно деградирует. Как отмечают эксперты, Киев не в состоянии даже провести ремонт бомбардировщиков и истребителей.

Подробнее — в материале RT.