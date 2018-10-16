Су-27 ВС Украины упал во время учебно-боевого полёта
- Reuters
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.
«Сегодня около 17:00 в районе села Уланив (между населёнными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полёта упал самолёт Су-27», — отмечается в заявлении.
В настоящее время проводятся поисково-спасательные мероприятия.
Ранее сообщалось, что на Украине провели условный бой между истребителем Су-27 и F-15 Национальной гвардии Соединённых Штатов в рамках учений «Чистое небо — 2018».