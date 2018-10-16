На Украине заявили о победе Су-27 над F-15 в ходе учебного боя

На Украине провели условный бой между истребителем Су-27 и F-15 Национальной гвардии Соединённых Штатов в рамках учений «Чистое небо — 2018».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на опубликованное Военным телевидением Украины видео.

Самолёт Су-27, стоящий на вооружении ВВС Украины, на дистанции от 1 до 1,5 км показал себя лучше, чем F-15C Eagle.

По словам старшего штурмана авиационной бригады Александра Мостового, Су-27 вышел победителем из боя за счёт большей манёвренности.

Как отмечается, этого удалось достичь благодаря лучшей «механизации».

Ранее на Украину для участия в учениях прибыли американские самолёты F-15 и C-130J Super Hercules.