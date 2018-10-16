На Украине возбудили дело по факту крушения Су-27
- Reuters
Отмечается, что дело заведено по ст. 416 УК Украины «Нарушение правил полётов или подготовки к ним».
По предварительным данным, самолёт ВВС поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках военных учений «Чистое небо — 2018».
По информации Генштаба ВСУ, один из погибших пилотов — военнослужащий ВВС Национальной гвардии США.
Позднее Военная прокуратура удалила сообщение о гибели американского военного.
Ранее стало известно, что Су-27 ВСУ упал во время учебно-боевого полёта.