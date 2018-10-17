При крушении Су-27 на Украине погиб начальник авиации командования «Восток»

В результате крушения истребителя Су-27УБ, произошедшего 16 октября на Украине, погиб начальник авиации воздушного командования «Восток». Об этом информирует пресс-служба Воздушных сил Украины.

«Тела лётчиков найдены, командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации — начальник авиации воздушного командования «Восток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информацию о втором пилоте «сообщат позднее».

Ранее генштаб ВСУ сообщил о гибели двух пилотов при крушении Су-27 в Винницкой области Украины.

В ВВС США заявили, что американский военнослужащий «стал участником» аварии с Су-27 на Украине.