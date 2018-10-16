На борту разбившегося на Украине Су-27 могли находиться боеприпасы

Короткая ссылка
Потерпевший крушение в Винницкой области Су-27 мог нести на борту боеприпасы, которые могут сдетонировать, сообщили в областном управлении Нацполиции Украины.
На борту разбившегося на Украине Су-27 могли находиться боеприпасы
  • Reuters

«Опасность в том, что это военный самолёт. И на борту… могли быть боеприпасы, которые могут сдетонировать», — цитирует представителя правоохранительных органов УНН.

По его словам, это одна из причин, по которой журналистов не пускают на место падения.

Отмечается, что место крушения оцепили более 100 полицейских.

Ранее в ВВС США заявили, что американский военнослужащий «стал участником» аварии с Су-27 на Украине.

Су-27 ВСУ упал во время учебно-боевого полёта. Погибли два пилота. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить