На борту разбившегося на Украине Су-27 могли находиться боеприпасы
- Reuters
«Опасность в том, что это военный самолёт. И на борту… могли быть боеприпасы, которые могут сдетонировать», — цитирует представителя правоохранительных органов УНН.
По его словам, это одна из причин, по которой журналистов не пускают на место падения.
Отмечается, что место крушения оцепили более 100 полицейских.
Ранее в ВВС США заявили, что американский военнослужащий «стал участником» аварии с Су-27 на Украине.
Су-27 ВСУ упал во время учебно-боевого полёта. Погибли два пилота.