Эксперт прокомментировал информацию о крушении самолёта Су-27 на Украине

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с RT прокомментировал информацию о крушении самолёта Су-27 Вооружённых сил Украины, который упал в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полёта.

«Если мы говорим про авиационную технику, которая стоит на вооружении у ВВС Украины, то там насчитывается порядка 190 бортов известных марок самолётов Су-24, Су-25, Су-27 и МиГ-29. Все эти самолёты были поставлены ещё во времена СССР и с тех пор так там и остались. Их техническое состояние и обслуживание сейчас не самые лучшие. Одним из примеров ненадлежащего состояния авиационного парка Украины является то, что они попытались отремонтировать МиГ-29 болгарских ВВС, после чего лётчики из Болгарии отказались летать на этих самолётах. В данной ситуации есть информация, что лётчики не успели катапультироваться. Это лишний раз подтверждает тот факт, что состояние техники у украинских ВВС не самое лучшее, потому что катапультные кресла лётчиков всегда тщательно проверяют, и они должны быть исправны. Система, которая стоит на Су-27, позволяет катапультироваться даже с земли», — сказал эксперт.

Леонков также обратил внимание, что не только техническое состояние самолёта могло повлечь за собой крушение, но и подготовка самих пилотов ВВС Украины.

«Если мы говорим о лётчиках, то существует определённый норматив, по которому они должны летать не менее 30 часов в год. Достаточно ли часто летали украинские лётчики, совершали ли полёты днём и ночью, делали ли сложные фигуры пилотажа? Таких сведений было мало, а последнее время вообще не наблюдалось. Шило в мешке утаить сложно. Если там погиб американский пилот, то умолчать эту историю не удастся», — считает он.

Ранее военная прокуратура Центрального региона Украины начала расследование падения Су-27 в Винницкой области.