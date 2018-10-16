В Госдуме прокомментировали информацию о крушении Су-27 во время учений на Украине

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал сообщение Генштаба Вооружённых сил Украины о гибели двух пилотов при крушении Су-27 в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полёта.

«Во время учений «Чистое небо» между украинскими ВВС и теми пилотами НАТО, которые сегодня там находятся, были проведены учебные бои. По заявлениям украинских ВС, Су-27 полностью превосходит американскую машину. Есть информация, что американские пилоты решили проверить на критических запредельных нагрузках работу Су-27. Поэтому их лётчик сел вместе с украинским и начал полёт», — считает Володацкий.

По словам депутата, военная техника на Украине не проходит должного обслуживания.

«Машина по всем техническим параметрам перегрузки выдержала, но запредельные нагрузки пройти не смогла на основании того, что обслуживание украинского самолёта не производилось на должном уровне. Техника ВСУ морально устарела и не проходит необходимых регламентных работ. Так что все заявления Минобороны Украины о том, что их ВС сегодня готовы сломить ополчение Луганска и Донбасса, вызывают огромные сомнения, потому что, как выяснилось, не соответствуют действительности», — заключил он.

Ранее военная прокуратура Центрального региона Украины начала расследование падения Су-27 в Винницкой области.