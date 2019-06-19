«Такие эксперименты — от бедности»: как Украина пытается модернизировать истребители МиГ-29

У Украины возникли серьёзные проблемы с ремонтом и модернизацией советских истребителей МиГ-29 из-за введённых против России санкций. Львовский авиационно-ремонтный завод сообщил, что лишился возможности приобретать российские запчасти для истребителей, из-за чего не выполнил контракт на обновление самолётов. В частности, собеседник RT в командовании ВСУ заявил, что ограничительные меры против РФ не позволяют закупать радиолокационное оборудование. Эксперты отмечают, что попытки украинских специалистов самостоятельно модернизировать МиГ-29 могут сделать эксплуатацию машины небезопасной.

На официальном сайте Львовского государственного авиационно-ремонтного завода (ЛГАРЗ, входит в «Укроборонпром») появилось заявление о том, что предприятие испытывает трудности при проведении ремонта и модернизации лёгких истребителей МиГ-29 из-за антироссийских санкций Киева и разрыва военно-технического сотрудничества с РФ.

В частности, предприятие сослалось на указ президента Украины Петра Порошенко №176/2018 об исполнении решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «О применении и внесении изменений в персональные экономические и другие ограничительные меры».

Согласно документу, в июне 2018 года Киев пополнил санкционный список и ввёл ограничения против 14 физических и 30 юридических лиц РФ, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса. В связи с этим ЛГАРЗ потерял возможность на законных основаниях приобретать необходимую продукцию в России.

«В процессе выполнения договора с Минобороны (Украины. — RT) предприятие было вынуждено придерживаться норм законодательства. Что это значит? Завод должен был провести модернизацию самолётов в условиях отсутствия запасных частей, поскольку следствием вышеуказанного решения СНБО стали ограничения в их закупке», — говорится в сообщении авиазавода.

Президент Украины Пётр Порошенко в кабине истребителя МиГ-29

РИА Новости

© Михаил Маркив

Как заявил источник RT в командовании ВСУ, МиГ-29 являются основными боевыми самолётами украинской армии. В связи с этим ВВС Украины испытывают острую потребность в их обновлении.

«Слабое место истребителей — это бортовая радиолокационная аппаратура, которая поставлялась из России. Заменить её из-за действующих санкций фактически невозможно. Поэтому любая «модернизация», о которой с помпой объявляется, носит условный характер», — констатировал собеседник RT в Вооружённых силах Украины.

Нелегитимная модернизация

Контракт на ремонт и модернизацию МиГ-29 ВВС Украины, предполагающий замену устаревших систем и агрегатов, был заключён в марте 2018 года. Но ЛГАРЗ не смог выполнить свои обязательства. В ответ Военная прокуратура Западного региона Украины подала на предприятие иск в Хозяйственный суд Киева на сумму 7 млн гривен.

Львовский авиазавод отказывается платить штраф, настаивая на том, что предприятие действовало «в условиях наступления обстоятельств непреодолимой силы». Однако 11 июня 2019 года суд частично удовлетворил иск прокуратуры и постановил взыскать с ЛГАРЗ 2,9 млн гривен.

Примечательно, что на сайте львовского завода в разделе «О нас» размещена информация о том, что производственно-техническая база и персонал предприятия позволяют «качественно и быстро» выполнять ремонт МиГ-29. И якобы все работы по данному истребителю выполняются в строгом соответствии с требованиями технической документации КБ им. Микояна.

Между тем в РСК «МиГ» придерживаются иной точки зрения. 17 июня в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации Илья Тарасенко заявил, что Украина неспособна качественно модернизировать истребители, так как не обладает «актуальной документацией». Попытки львовского завода обновить МиГ-29 топ-менеджер назвал нелегитимными.

«Могу сказать, что Украина действительно пытается модернизировать самолёты МиГ на своих заводах, но делает это нелегитимно, не имея актуальной технической документации. Это напрямую отражается не просто на качестве, а на безопасности самолётов... В очередной раз подчёркиваю: единственный легитимный способ модернизации самолётов марки МиГ — осуществление работ непосредственно разработчиком, нашей корпорацией», — отметил Тарасенко.

Он также сообщил, что в РСК «МиГ» уже поступали обращения иностранных государств из-за некачественных работ по советским истребителям, которые проводила Украина.

Так, в начале 2018 года между Киевом и Загребом возник спор по поводу контракта на ремонт истребителей МиГ-21бис ВВС Хорватии. Мало того что Украина сорвала срок поставки 12 самолётов, она установила на них неисправное радиоэлектронное оборудование. В частности, в неудовлетворительном состоянии находились радары, комплексы опознавания и топливные системы.

Взлёт истребителя ВСУ

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© Министерство обороны Украины

Однако в Киеве не признали вину — «Укрспецэкспорт» (аналог «Рособоронэкспорта») заявил, что украинские предприятия имеют необходимый опыт в сфере капитального ремонта авиационной техники. Более того, компания указала на то, что Хорватия не имеет права заключать контракты с российскими партнёрами из-за санкций, хотя ограничительные меры НАТО в отношении РФ не распространяются на ремонт военной техники и закупку запчастей.

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко поддержал официальную позицию РСК «МиГ».

По его словам, только российская корпорация может быть источником лицензированных и качественных запасных частей.

«Любые другие агрегаты и системы, установленные на самолёты «МиГ», являются, по сути, контрафактом, то есть подделкой. Они однозначно хуже оригинала. Украина пострадала от неуёмного желания насолить России: ввела санкции, разорвала сотрудничество и теперь не знает, как проводить модернизацию этих истребителей. Киев, конечно, может купить запчасти в третьих странах, но безопасность эксплуатации таких самолётов будет стоять под очень большим вопросом», — пояснил Дрозденко.

«Списать все эти самолёты»

По данным украинских СМИ, в парке ВВС страны около 45 МиГ-29 в модификациях МУ и МУ1. В планах Львовского авиационного завода модернизировать парк истребителей до версии МУ2. Самолёт должен получить возможность применять управляемые ракеты класса «воздух—поверхность» и корректируемые бомбы.

Предприятие намерено усовершенствовать систему управления вооружением 20ПM, установить комплекс навигации и посадки «Курс-93М», заменить навигационную систему РСБН A-323. Также самолёт должен получить средства радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.

Модернизация должна проводиться с учётом боевого опыта, приобретённого в «антитеррористической операции». В период АТО ВВС Украины потеряли два МиГ-29. Львовский авиационный завод рассчитывает трансформировать машину в своеобразный гибрид истребителя и штурмовика и планирует представить её публике уже в 2019 году.

Дмитрий Дрозденко считает инициативу завода нереализуемой. Он обратил внимание на недостаточную боевую нагрузку МиГ-29 (чуть более 2 тонн) и слабую защищённость самолёта. По его словам, детище ОКБ Микояна создавалось для совершенно иных задач.

«Штурмовик должен уметь действовать на малых высотах и на невысокой скорости, выдерживая при этом обстрел с земли. Это достаточно неповоротливая, но хорошо защищённая машина. МиГ-29, наоборот, очень манёвренный, так как предназначен для завоевания господства в воздухе. Создать какой-то гибрид невозможно. Истребитель и штурмовик — это принципиально разные типы воздушных судов», — пояснил Дрозденко.

Источники RT в парламентских партиях Украины настаивают на необходимости вывода МиГ-29 из состава ВСУ. По их мнению, Львовский завод не в состоянии кардинально обновить советские машины, и поэтому Украина должна приобрести истребители за рубежом.

«Необходимо списать все эти самолёты. Если Украина так стремится приблизиться к стандартам НАТО, то надо не военные звания менять, а провести с США переговоры о покупке самолётов F-15 и F-16. Насколько мне известно, их даже можно приобрести в кредит. Но, видимо, американцы пока не готовы передавать вооружение Украине. Они могут опасаться, что самолёты разберут на части и продадут», — сказал представитель «Народного фронта».

Военные самолёты Украины на аэродроме

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© Генштаб ВСУ

Источник в партии «Батькивщина» назвал заявления о готовности модернизировать МиГ-29 «рекламой», потому что без российских запчастей проводить «серьёзный ремонт невозможно». При этом собеседник RT полагает, что советские истребители не представляют реальной боевой силы.

Главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института (МАИ) Дмитрий Дьяконов заявил в беседе с RT, что Украина лишена ресурсов для проведения модернизации и качественного ремонта МиГ-29. Антироссийские санкции, как отметил эксперт, перекрыли поставки жизненно важных систем, деталей и агрегатов.

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«Даже для проведения самого простого ремонта МиГ-29 необходима поставка массы разнообразных изделий. Некоторые из них можно заменить, а некоторые — нет. Это касается даже таких элементарных деталей, как силовые болты, которые используются для крепления конструкций самолёта. Украина их не производит, а в России заказать не может», — пояснил Дьяконов.

Как считает эксперт, Украина вынуждена «экспериментировать» с МиГ-29 из-за нехватки в том числе финансовых средств. При этом в Киеве осознают, что Запад не собирается оказывать безвозмездную помощь Военно-воздушным силам страны.

«Львовский завод стремится пересмотреть законы аэродинамики, рассчитывая переделать МиГ-29 в штурмовик. Все эти эксперименты — от бедности. Под лозунгами модернизации Киев пытается продлить ресурс боевой авиации. Между тем в США и ЕС не торопятся как-то помогать Киеву. Поставка западных самолётов, на мой взгляд, невозможна. Бесплатно Украине ничего не отдадут, а платить соседней стране пока что нечем», — резюмировал Дьяконов.