Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за разблокирование военной помощи Украине.

«Благодарен США за разблокирование военной помощи Украине, за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. США вновь подтвердили своё стратегическое партнёрство с Украиной. Работаем вместе дальше», — написал Зеленский в Twitter.

13 сентября Зеленский заявил, что новые украинские власти установили прекрасные отношения с главой США Дональдом Трампом и его администрацией.

Ранее посольство Украины в Вашингтоне поприветствовало поддержку конгрессом США решения, которое позволит разблокировать около $400 млн помощи украинским Вооружённым силам.