Зеленский рассказал о прекрасных отношениях с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые украинские власти установили прекрасные отношения с главой США Дональдом Трампом и его администрацией.

«У нас прекрасные отношения с США, потому что теперь вместо запланированных $250 млн (помощи США Украине. — RT) у нас будет $140 млн и $250 млн», — приводит Интерфакс-Украина слова Зеленского.

По его словам, отношения между Украиной и США идут в правильном направлении.

Он отметил, что с Трампом у него было несколько разговоров и «в целом пока всё очень хорошо».

«Он меня постоянно поздравлял с какими-то победами», — добавил Зеленский.

Ранее посольство Украины в Вашингтоне поприветствовало поддержку конгрессом США решения, которое позволит разблокировать около $400 млн помощи украинским Вооружённым силам.