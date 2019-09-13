Зеленский рассказал о прекрасных отношениях с США
- РИА Новости
«У нас прекрасные отношения с США, потому что теперь вместо запланированных $250 млн (помощи США Украине. — RT) у нас будет $140 млн и $250 млн», — приводит Интерфакс-Украина слова Зеленского.
По его словам, отношения между Украиной и США идут в правильном направлении.
Он отметил, что с Трампом у него было несколько разговоров и «в целом пока всё очень хорошо».
«Он меня постоянно поздравлял с какими-то победами», — добавил Зеленский.
Ранее посольство Украины в Вашингтоне поприветствовало поддержку конгрессом США решения, которое позволит разблокировать около $400 млн помощи украинским Вооружённым силам.