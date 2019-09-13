Зеленский рассказал о прекрасных отношениях с США

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые украинские власти установили прекрасные отношения с главой США Дональдом Трампом и его администрацией.
Зеленский рассказал о прекрасных отношениях с США
  • РИА Новости

«У нас прекрасные отношения с США, потому что теперь вместо запланированных $250 млн (помощи США Украине. — RT) у нас будет $140 млн и $250 млн», — приводит Интерфакс-Украина слова Зеленского.

По его словам, отношения между Украиной и США идут в правильном направлении.

Он отметил, что с Трампом у него было несколько разговоров и «в целом пока всё очень хорошо».

«Он меня постоянно поздравлял с какими-то победами», — добавил Зеленский.

Ранее посольство Украины в Вашингтоне поприветствовало поддержку конгрессом США решения, которое позволит разблокировать около $400 млн помощи украинским Вооружённым силам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить