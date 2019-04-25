«Добро пожаловать в гонку, Сонный Джо»: на что может рассчитывать Байден в борьбе за пост президента США

Бывший вице-президент США Джо Байден официально объявил о намерении бороться за главный пост страны в 2020 году. По его словам, он собирается защитить «ключевые ценности» Соединённых Штатов от нынешнего лидера страны Дональда Трампа. Действующий хозяин Белого дома в ответ поставил под сомнение способности соперника, но пожелал ему успехов на праймериз Демократической партии. Пока, согласно опросам общественного мнения, бывший заместитель Барака Обамы опережает по популярности других политиков-демократов и даже самого Трампа. Однако, по мнению экспертов, шансы на успешное выступление в ходе предвыборной кампании у Джо Байдена невелики.

Джо Байден заявил, что вступает в предвыборную гонку за пост главы Белого дома. Об этом американский политик заявил в специально записанном видеообращении, которое он разместил 25 апреля в своём Twitter.

«На кону ключевые ценности нашей страны, наша позиция в мире, наша демократия — всё то, благодаря чему Америка стала Америкой. Поэтому сегодня я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединённых Штатов», — сообщил Байден пользователям социальной сети.

Под проникновенную музыку и видео, на котором маршу ультраправых в Шарлотсвилле 2017 года противопоставляется документальная хроника 60—80-летней давности, ветеран американской политики заявил, что он бросает вызов самому президенту США Дональду Трампу.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020https://t.co/jzaQbyTEz3 — Joe Biden (@JoeBiden) 25 апреля 2019 г.

«Если мы позволим Дональду Трампу пробыть в Белом доме восемь лет, он внесёт коренные и непоправимые изменения в самую суть нашей страны. Я не могу оставаться в стороне и наблюдать, как это происходит», — заявил Байден.

Нынешний американский лидер, который уже неоднократно иронизировал над попытками Байдена вернуться в политику (в марте он даже назвал бывшего вице-президента «человеком с низким IQ»), и в этот раз оказался верен себе.

«Добро пожаловать в гонку, Сонный Джо. Надеюсь только, что тебе хватит ума — а насчёт него давно есть сомнения, — чтобы успешно выступить на первичных выборах. Борьба будет грязной — тебе предстоит иметь дело с людьми, продвигающими поистине нездоровые, бредовые идеи. Но если справишься, увидимся на старте!» — написал Трамп в своём Twitter.

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty - you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 апреля 2019 г.

Сразу же после оглашения Байденом намерения выдвигаться в президенты США его поддержали несколько законодателей от Демократической партии, сообщает газета The Hill. Издание приводит имена сенаторов Кристофера Кунса, Боба Кэйси, Дуга Джонса и Тома Карпера, а также конгрессмена Тома Суоззи. Также бывшего вице-президента поддержал Майкл Авернатти, бывший адвокат судившейся с Дональдом Трампом порноактрисы Сторми Дэниэлс.

Пресс-секретарь Барака Обамы Кейт Хилл, в свою очередь, сообщила журналистам, что бывший президент и его заместитель остаются близки и по сей день, но не стала оглашать слова формальной поддержки Байдена как кандидата на главный пост страны.

Четвёртая попытка

О планах Джо Байдена выдвигаться в президенты США американские СМИ сообщали не раз с начала года. Однако намерения Байдена неоднократно критиковались самими сторонниками Демократической партии.

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Байдену в ноябре текущего года исполнится 77 лет, а в год выборов будет 78, он на четыре года старше Трампа, который стал в 2016-м самым пожилым президентом США после Рональда Рейгана. Опыт его участия в предыдущих президентских гонках неудачный. Джо Байден пытался стать кандидатом от демократов трижды — в 1984, 1988 и 2008 годах — и всегда проигрывал праймериз.

Как либеральный центрист Байден вызывает антипатию среди молодых и радикально настроенных демократов, ориентирующихся на идеи «демократического социализма», отмечают эксперты.

Популярная среди этой части демократического электората конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес несколько дней назад заявляла, что кандидатура Байдена её «не воодушевляет». Также вопреки позиции партийного руководства, бросившегося защищать Байдена, после того как его обвинили в сексуальных домогательствах, она ранее утверждала, что выступившие против бывшего вице-президента женщины «должны быть услышаны».

Александрия Окасио-Кортес

Reuters

© Aaron P. Bernstein

Однако Байден имеет сильные позиции в американском истеблишменте и пользуется поддержкой избирателей, особенно старшего возраста. Так, согласно опубликованному 24 апреля опросу социологической компании Ipsos, который был проведён по заказу агентства Reuters, его поддерживают 32% избирателей в возрасте 55 лет и старше. Вторая группа, где Байден лидирует, — национальные меньшинства. Как указывается в опросе, его готовы поддержать на демократических праймериз 30% небелых американцев.

В целом же, согласно этому опросу общественного мнения, проведённому 17—23 апреля, Джо Байден стал самым популярным среди претендентов на пост кандидата от Демократической партии с уровнем поддержки 24%. На втором месте с 15% — 77-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Каждый из прочих кандидатов от демократов, а их сейчас 20, не получил более 7%. 21% опрошенных не определились с выбором.

Позиции и ценности

По данным опроса, проведённого 15—21 апреля фирмой Morning Consult, за Джо Байдена готовы проголосовать 30% сторонников Демократической партии, а за Берни Сандерса — 24%.

Одновременно с англоязычным обращением, где он говорит о защите демократических ценностей от Дональда Трампа, Джо Байден опубликовал ролик на испанском языке — для потенциальных избирателей из числа латиноамериканского меньшинства. В нём люди рассказывали о борьбе Байдена за более приземлённые вещи: справедливые условия труда, доступную медицину и образование.

Hoy estoy anunciando mi candidatura para presidente de los Estados Unidos. Somos los Estados Unidos de America - y juntos no hay nada que no podamos hacer. Únete a nuestra campaña: https://t.co/9MBT8Qkyzd#Joe2020pic.twitter.com/GhSYDci4dr — Joe Biden (@JoeBiden) 25 апреля 2019 г.

В целом в вопросах внутренней политики лидер общественного мнения среди демократов особо не отличается от своих соперников внутри партии. Придерживается он и традиционных для представителей демократического истеблишмента взглядов относительно политики внешней.

В феврале текущего года, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Байден значительную часть своей речи посвятил критике Москвы и якобы исходящей от неё угрозе. Бывший американский вице-президент в прошлом не раз выступал с обвинениями в адрес России.

«Джо Байден будет выдвигаться от либеральной части Демократической партии, его поддерживает американский истеблишмент», — заявил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Байден, будучи вице-президентом США, неоднократно бывал на Украине. Некоторые аналитики называли его куратором украинского направления американской внешней политики при Бараке Обаме. Сын Байдена Хантер входил в руководство работавшей в этой стране энергетической компании Burisma. Как отмечал 1 апреля в публикации на сайте издания The Hill журналист Джон Соломон, именно из-за Хантера вице-президент США в своё время требовал от президента Украины Петра Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина. Байден ранее сам признавался, что давил на украинское руководство, обещая не дать кредит в $1 млрд, если «сукин сын» не будет уволен.

Джо Байден и Пётр Порошенко

Reuters

© Gleb Garanich

Однако источники на Украине сообщили Соломону, что увольнение Шокина было связано с коррупционным расследованием, которое он вёл в отношении Burisma.

Байден против Трампа

Согласно данным опроса фирмы Morning Consult, проведённого по заказу издания Politico 19—21 апреля, сейчас среди американских избирателей Джо Байден даже более популярен, чем действующий президент Дональд Трамп. В случае, если они будут бороться за президентский пост, за вице-президента времён Обамы готовы проголосовать 42% опрошенных, за Трампа — только 34%.

Дональд Трамп приветствует своих сторонников

Reuters

© Al Drago

«Эти данные очень предварительны», — отмечает Владимир Брутер.

Как подчёркивает эксперт, ещё многое может измениться до того, как в начале следующего года в штате Айова пройдут первые праймериз демократов и республиканцев.

«По финансам и известности Джо Байден имеет преимущества, но он очень слаб с личностной точки зрения — он совершенно не харизматичен, достаточно скучен и не привык жёстко отвечать. Трамп как раз такого кандидата и ждёт», — отмечает Владимир Брутер.

По его словам, более опасным соперником для действующего президента США был бы Берни Сандерс, который, как и когда-то нынешний американский лидер, позиционирует себя как противник истеблишмента и аккумулирует голоса молодёжи.

По мнению эксперта, в принципе, демократический истеблишмент способен сделать бывшего напарника Обамы кандидатом от партии. Но тогда от неё рискует отвернуться левое крыло сторонников, требующее перемен как в стране, так и в партийных структурах.

В свою очередь, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский отмечает, что против Байдена работают возраст и тёмные пятна биографии.