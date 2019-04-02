«Норма американской политики»: повлияют ли обвинения в домогательствах на шансы Джо Байдена стать президентом США

Две американки обвинили бывшего вице-президента США Джо Байдена в неподобающем поведении. По словам женщин, Байден без разрешения касался их, тёрся носом, нюхал волосы и хватал за голову. Сам политик отверг обвинения в домогательствах, а руководство Демократической партии в конгрессе США считает, что подобные инциденты не должны влиять на его намерение участвовать в президентских выборах 2020 года. Впрочем, по мнению экспертов, кандидатура Байдена является проблемной не только из-за скандалов: ему уже 76 лет, он медлит с началом кампании, а кроме того, его не поддерживает значительная часть электората Демпартии.

Бывшего вице-президента США Джо Байдена второй раз за несколько дней обвинили в неподобающем поведении по отношению к женщинам. С обвинениями выступила жительница штата Коннектикут, 43-летняя Эми Лаппос.

По её словам, инцидент произошёл в 2009 году в ходе мероприятия в поддержку Демократической партии в городе Гринвич. Женщина сообщила региональной газете Hartford Courant, что Байден её «неподобающе касался» и потёрся о неё носом.

«Это не было действиями сексуального характера, но он схватил меня за голову», — пояснила Лаппос. По её словам, Байден положил свою руку ей на шею и прижал её голову к своей, чтобы потереться носами.

«Когда он притянул меня, я подумала, что он собирается поцеловать меня в губы», — добавила она.

Это уже второе обвинение подобного характера, выдвинутое против Байдена за четыре дня. Так, 30 марта бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила Байдена в домогательствах, заявив, что в 2014 году политик якобы поцеловал её без согласия.

По словам Флорес, в ходе публичного мероприятия Байден сначала подошёл к ней сзади и вдохнул запах её волос, что вызвало негативную реакцию пострадавшей. Впоследствии политик, как уточнила женщина, поцеловал её в голову.

«Я была смущена, шокирована», — отметила Флорес, добавив, что ей хотелось «провалиться сквозь землю».

Вопросы неравенства

Представители бывшего вице-президента не стали делать официальных заявлений по поводу новых обвинений, ещё раз повторив ответ Байдена на сообщения о первом инциденте с участием Люси Флорес.

В 2014 году Байден и обвинившая его Люси Флорес вместе выступали перед сторонниками Демократической партии в Неваде

AFP

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«За многие годы участия в предвыборных кампаниях и в общественной жизни я великое множество раз пожимал людям руки, обнимал их, выражал им симпатию, поддержку и утешал их. Но, на мой взгляд, я никогда не вёл себя неподобающе. Если предполагается, что это не так, то я готов внимательно выслушать. Но у меня ни разу не было такого намерения. Быть может, я эти моменты запомнил иначе», — приводит слова политика газета Hartford Courant.

Однако Эми Лаппос такой ответ не удовлетворил, и она заявила, что Демократическая партия не может закрывать глаза на подобное поведение со стороны Джо Байдена, при этом критикуя Дональда Трампа за его отношение к женщинам.

«Если Байдена действительно волнуют интересы женщин и гендерное равенство, он должен уступить дорогу и поддержать одну из многих талантливых и компетентных женщин, выдвинувших свою кандидатуру. То же самое касается и других мужчин, участвующих в президентской гонке. Женщины составляют 52% населения США. Нас не меньшинство, а большинство. Самое время, чтобы наши интересы были представлены соответствующим образом. После 45 президентов-мужчин пришла пора избрать женщину», — заявила Лаппос журналистам.

Своих не сдаём

Однако партийное руководство не считает, что обвинения в неподобающем поведении делают кандидатуру Джо Байдена неприемлемой для участия в президентской гонке. Такого мнения, в частности, придерживается спикер палаты представителей и лидер демократов в конгрессе США Нэнси Пелоси.

«Я не думаю, что это лишает его права быть президентом», — приводит слова Пелоси издание The Hill.

Напомним, с начала 2019 года в американских СМИ регулярно появлялись сообщения о том, что Джо Байден должен со дня на день объявить о своём участии в выборах президента США 2020 года. Первые сведения о «скором» выдвижении Байдена появились ещё в январе — тогда об этом со ссылкой на его окружение сообщила газета The New York Times.

В марте информация о намерениях Байдена заявить о своём участии в гонке появилась в издании The Wall Street Journal. В материале WSJ говорилось, что бывший вице-президент поручил сторонникам начать сбор средств с крупных спонсоров для его предвыборной кампании.

По мнению целого ряда американских политологов, в случае выдвижения своей кандидатуры Джо Байден сразу бы стал «единым кандидатом», опередив остальных демократов, среди которых пользующийся популярностью у американской молодёжи сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Калифорния и бывший окружной прокурор города Сан-Франциско Камала Харрис, сенатор Элизабет Уоррен и другие.

Джо Байден на политическом мероприятии в Вашингтоне

Reuters

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При этом, несмотря на серьёзный политический вес Байдена, его кандидатура является довольно спорной из-за возраста — в ноябре прошлого года ему исполнилось 76 лет, а в 2020 году ему будет уже 78. Он на четыре года старше нынешнего лидера США Дональда Трампа, который считается самым «возрастным» президентом после Рональда Рейгана.

Однако партийное руководство не готово отказываться от поддержки Байдена, потому что других кандидатов нет, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулёв.

«Если Байден не будет участвовать в выборах 2020 года, Трамп легко победит. У демократической партии в последние годы наблюдается дефицит влиятельных политических фигур», — пояснил он в беседе с RT.

При этом, отмечает эксперт, даже если бывший вице-президент выдвинет свою кандидатуру, она не станет объединяющей для избирателей Демократической партии.

«Нет ни одного кандидата, который смог бы объединить демократов. В последние годы Демократическая партия делает ставку на молодых избирателей, которые больше тяготеют к левым и прогрессивным идеям. За Байдена же проголосует возрастной и умеренный электорат — молодого избирателя он не привлечёт. При этом молодые кандидаты от демократов слишком радикальные — они отталкивают центристов и возрастной электорат. Демократическая партия сама себе противоречит», — рассказал Юрий Рогулёв.

Сомнительное знакомство

Пока что Байден так и не сделал официального заявления о своём выдвижении и намерении участвовать в выборах. Его оппоненты из Республиканской партии считают, что, учитывая преданные огласке обвинения, его президентская кампания может закончиться, так и не начавшись.

Так, республиканец и бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби, комментируя ситуацию, отметил, что Демократическая партия сама загнала себя в угол, ранее поддержав обвинения в сексуальных домогательствах в отношении кандидата на пост одного из судей Верховного суда США — Бретта Кавано.

После того, как его кандидатуру предложил Дональд Трамп, против Кавано были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах, причём это преступление якобы было совершено более 30 лет назад.

«В подобных случаях демократы всегда твердили, что надо верить женщине. А раз уж они действительно так считают, то должны поверить женщине и сейчас. Однако это весьма зыбкая почва, если нет свидетелей, способных подтвердить сам факт наличия такого намерения и все сопутствующие детали», — заявил Хакаби в эфире Fox News.

Вместе с тем от бывшего вице-президента решили дистанцироваться и некоторые демократы. Так, с осуждением действий и реакции Байдена на обвинения в домогательствах выступила сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, которая сама участвует в выборах 2020 года, а также сенаторы-демократы от штатов Висконсин, Нью-Гэмпшир и Гавайи.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT отметил, что у бывшего вице-президента мало шансов стать главой Белого дома в 2020 году, вне зависимости от скандальных обвинений.

«Байден — достаточно возрастной кандидат, и у него нет харизмы. Кроме того, его не поддерживают левые демократы. Опасно выдвигать кандидата, который не пользуется поддержкой значительной части партии. Шансы Байдена невелики», — полагает эксперт.

При этом публичные обвинения подобного рода лишь подчёркивают наличие двойных стандартов во внутриполитической жизни США, добавил Владимир Брутер.