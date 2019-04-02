Байдена повторно обвинили в домогательствах

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Кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена второй раз обвинили в сексуальных домогательствах, пишет газета Hartford Courant.

По данным издания, 43-летняя женщина из штата Коннектикут Эми Лаппос утверждает, что политик «неподобающе касался её» и «потёрся с ней носами» в 2009 году в Гринвиче, когда Байден занимал пост вице-президента.

«Это не были действия сексуального характера, но он схватил меня за голову», — сказала Лаппос. По её словам, Байден «положил свою руку ей на шею и прижал её голову к своей, чтобы потереться носами».

«Когда он притянул меня, я подумала, что он собирается поцеловать меня в губы», — добавила она.

Ранее Байден опроверг обвинения бывшего члена Ассамблеи штата Невада Люси Флорес в домогательствах.

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