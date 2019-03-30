Байден опроверг обвинения в домогательствах

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опроверг обвинения бывшего члена Ассамблеи штата Невада Люси Флорес в домогательствах. Об этом сообщил его официальный представитель.

«Ни тогда, ни спустя годы ни у него, ни у его штаба не создалось впечатления, что госпожа Флорес испытывала какие-либо неловкие чувства. Более того, никто не помнит того, что она описывает», — говорится в сообщении Майка Мемоли в Twitter.

Ранее Флорес заявила, что в 2014 году во время публичного мероприятия политик якобы подошёл к ней сзади, вдохнул запах её волос и поцеловал в голову, несмотря на её негативную реакцию.

При этом она отметила, что готова была «провалиться сквозь землю».

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