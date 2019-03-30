Байден опроверг обвинения в домогательствах
«Ни тогда, ни спустя годы ни у него, ни у его штаба не создалось впечатления, что госпожа Флорес испытывала какие-либо неловкие чувства. Более того, никто не помнит того, что она описывает», — говорится в сообщении Майка Мемоли в Twitter.
Ранее Флорес заявила, что в 2014 году во время публичного мероприятия политик якобы подошёл к ней сзади, вдохнул запах её волос и поцеловал в голову, несмотря на её негативную реакцию.
При этом она отметила, что готова была «провалиться сквозь землю».