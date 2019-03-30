Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах

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Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах. По словам женщины, в 2014 году политик якобы поцеловал её без согласия.

В статье для The Cut Флорес рассказала, что в тот день в ходе публичного мероприятия Байден сначала подошёл к ней сзади и вдохнул запах её волос, что вызвало негативную реакцию пострадавшей.

Впоследствии политик, как уточнила женщина, поцеловал её в голову.

«Я была смущена, шокирована», — отметила Флорес, добавив, что ей хотелось «провалиться сквозь землю».

Ранее СМИ передавали, что генеральный директор американской киностудии Warner Brothers Кевин Цудзихара ушёл в отставку после обнародования его связи с 21-летней британской актрисой Шарлоттой Кирк.

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