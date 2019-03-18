СМИ: Глава Warner Brothers ушёл в отставку после сообщений о связи с британской актрисой

Генеральный директор американской киностудии Warner Brothers Кевин Цудзихара ушёл в отставку после обнародования его связи с 21-летней британской актрисой Шарлоттой Кирк.

Об этом передаёт The Variety.

«В интересах WarnerMedia, Warner Bros., наших сотрудников и наших партнёров Кевин уходит с поста председателя и генерального директора Warner Brothers», — говорится в заявлении исполнительного директора WarnerMedia Джона Стэнки.

По некоторым данным, между Цудзихарой и Кирк была интимная связь, за которую он предлагал девушке помощь в карьерном продвижении.

В настоящее время ведётся расследование произошедшего.

Ранее американский телеканал HBO показал двухсерийный документальный фильм «Покидая Неверленд». Герои картины утверждают, что, будучи детьми, подвергались сексуальным домогательствам со стороны певца Майкла Джексона.

Незадолго до премьеры ленты семья музыканта подала иск к HBO в размере $100 млн.