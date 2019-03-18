«Чудовищная история»: как выход фильма HBO сказался на имидже Майкла Джексона

В медиапространстве не утихают дискуссии вокруг документального фильма HBO «Покидая Неверленд», герои которого обвинили Майкла Джексона в сексуальных домогательствах. На фоне скандала в адрес певца негативно высказываются когда-то преданные ему поклонники, известные культурные и политические деятели. Крупные корпорации одна за другой дистанцируются от творчества артиста. Немало и тех, кто считает, что прошлое человека нельзя выносить на суд общественности после его смерти, а все обвинения в адрес музыканта беспочвенны и бездоказательны. Впрочем, как полагают СМИ, уже имеющихся сведений достаточно, чтобы свергнуть поп-идола с пьедестала.

С выходом в эфир документального фильма HBO «Покидая Неверленд» мировая общественность разделилась на два лагеря. Одни, узнав об обвинениях Майкла Джексона в педофилии, отреклись от творческого наследия поп-идола. Другие полагают, что рассказанные Джеймсом Сейфчаком и Уэйдом Робсоном истории либо являются клеветой, либо не умаляют творческих заслуг Джексона.

Пока в соцсетях не утихают споры о том, уместно ли критиковать умершего музыканта и почему герои документального фильма заговорили только после его смерти, от фигуры Майкла Джексона пытаются дистанцироваться теле- и радиостанции, модные дома и культурные учреждения.

17 марта стало известно, что Детский музей Индианаполиса — самый большой музей в мире, посвящённый детям, — убрал из экспозиции выставки American Pop купленные на аукционе шляпу-федору и белую перчатку певца, а также снял с выставки The Power of Children подписанный артистом плакат. В то же время в музее останутся фотографии Джексона, являющиеся частью экспозиции комнаты Райана Уайта — мальчика, инфицированного ВИЧ через процедуру переливания крови.

В конце 1980-х Уайт стал национальным символом США в борьбе с предрассудками, связанными с ВИЧ и СПИДом. Известно, что Джексон дружил с Уайтом, проводил время с ним и его семьёй и присутствовал на похоронах подростка — тот скончался в 1990 году. Именно в честь Уайта Джексон записал песню Gone Too Soon («Ушёл слишком рано»).

Ещё раньше от Джексона — вернее, изображающей его статуи — отказался Национальный музей футбола в Манчестере. Администрация музея не стала делать громких высказываний касательно личности Джексона и просто объявила о перемещении скульптуры в хранилище.

Публично откреститься от Джексона пришлось французскому дому моды Louis Vuitton, опрометчиво вдохновившемуся образом музыканта при создании новой мужской коллекции. Президент компании Майкл Берк объявил, что холдинг находит тезисы документального фильма «глубоко тревожными», а безопасность и благополучие детей для LV «имеют первостепенное значение».

Не менее оперативно сработал Starbucks. Стоило одной из пользовательниц Twitter обратиться к сети кофеен с претензией «Почему у вас до сих пор играет Джексон?», как треки музыканта были удалены из плейлиста компании.

«Спасибо, что поставили нас в известность. Мы можем подтвердить, что сейчас в официальных плейлистах Starbucks в Spotify нет песен Майкла Джексона. Не могли бы вы поделиться расположением кофейни, чтобы мы проконтролировали выполнение указания?» — ответили бдительной посетительнице в социальной сети.

Песни Джексона также исчезли с эфира нескольких канадских и новозеландских радиостанций. Кроме того, их больше не найти и в эфире BBC Radio 2.

В свете последних событий от Джексона решил дистанцироваться и легендарный мультсериал «Симпсоны». Его создатели удалили со стриминговых сервисов и исключили из будущих переизданий эпизод «Совершенно безумный папа» (Stark Raving Dad, третий сезон), в котором Джексон озвучил Леона Комповски.

Майкл Джексон с десятилетним Джимми Сейфчаком, 1988 год

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© Dave Hogan

Смелые люди или лжецы?

Разумеется, фильм не остался незамеченным представителями зарубежного шоу-бизнеса. В частности, с героями картины Сейфчаком и Робсоном захотела поговорить американская журналистка и телеведущая Опра Уинфри.

«После первого просмотра фильма «Покидая Неверленд» я позвонила Дэну Риду (режиссёру картины. — RT). Мы с ним не были знакомы, но я сказала ему: «Дэн, тебе удалось уложить в эти четыре часа всё то, что я пыталась объяснить на протяжении 217 выпусков». Я понимаю, что люди по всему миру будут яростно спорить, делал ли Майкл Джексон эти вещи или нет, врут ли двое этих мужчин или нет, но лично для меня происходящее сейчас не ограничивается Майклом Джексоном. Это куда важнее какого-то одного человека. Теперь мы наконец-то можем увидеть, до какой степени прогнило наше общество. Это язва на теле человечества», — цитирует Уинфри The Tab.

При этом телеведущая дала понять, что считает заявления Сейфчака и Робсона заслуживающими доверия. Аналогичную точку зрения выразили певица Sia, британский документалист Луи Теру, актриса Роуз МакГоуэн, а также режиссёр Джадд Апатоу.

The survivors are brave. .@Oprah is brave. The documentarians are brave. This is what brave is folks, standing against the grain, going against the norm, rocking the boat because sometimes it needs to be rocked. It is hard to hear truth, but that’s what growing pains are. #Bravehttps://t.co/luV8wiImAp — rose mcgowan (@rosemcgowan) 3 марта 2019 г.

«Те, кто сумели пережить это, смелые люди. Опра — смелый человек, как и авторы этого документального фильма. Быть смелым, ребята, значит плыть против течения, нарушать правила и раскачивать лодку, потому что иногда это просто необходимо. Слышать правду тяжело, но это неотъемлемая часть взросления», — написала МакГоуэн в Twitter.

Однако противников фильма среди представителей зарубежного шоу-бизнеса тоже немало. За певца заступились американский журналист и писатель Херальдо Ривера и певец и актёр Аарон Картер. Также героев фильма пристыдили рэпер T.I., английская актриса и телеведущая Роксанна Палетт, а также актёр Кори Фельдман, который дружил с Джексоном, будучи ребёнком.

«Ладно, я посмотрел «Неверленд». Я могу говорить лишь о собственном опыте, и да, он был точно таким же... за исключением тех мест, которые касаются секса! В эти моменты «Неверленд», с моей точки зрения, теряет связь с реальностью. Мы с ним (Джексоном. — RT) никогда не говорили о сексе, если не считать нескольких предупреждений о том, что он бывает пугающим и опасным. Майкл Джексон ни разу не использовал в моём присутствии нецензурных слов, ни разу не прикасался ко мне неподобающим образом и никогда за всё время не предлагал нам стать любовниками! Мне кажется, если бы люди могли услышать наши разговоры, то поняли бы, насколько они были невинными. Ни намёка на какие-то извращения», — написал Фельдман в Twitter.

Бурные обсуждения документальный фильм вызвал в России. Некоторые представители культурной сферы отмечают, что картина не изменила их отношения к творчеству поп-короля. Они полагают, что ворошить прошлое умершего артиста неправильно.

«Я не видел фильм, но считаю, что копаться в белье знаменитого человека и хайпиться на его имени через 10 лет после его смерти — огромная глупость. Самого Майкла Джексона я могу оценивать только с точки зрения его творчества: он великий музыкант, был и всегда будет им, я восхищаюсь его работоспособностью и профессионализмом», — рассказал певец Сергей Жуков в беседе с m24.

Творчество Джексона следует воспринимать вне контекста его личной жизни, считает и музыкальный критик Артемий Троицкий. Аргументируя свою позицию, он привёл в пример писателя Фёдора Достоевского.

«Это известный вопрос, сформулированный Пушкиным в «Маленьких трагедиях»: гений и злодейство — вещи несовместные? На мой взгляд, это должен решать каждый по-своему. Как относиться к писателю Достоевскому, который, как известно, в жизни был гнуснейшим человеком, циником, женоненавистником, лжецом, игроком и прочее? Вот как после этого читать его романы, где он проповедует разумное, доброе, вечное? Я не знаю. Я предпочитаю ценить творческих людей по их произведениям, абстрагируясь от их личной жизни и человеческих качеств», — отметил Троицкий в беседе с BFM.

Другие деятели шоу-бизнеса убеждены: поп-король действительно был педофилом, а документальный фильм, в котором об этом подробно рассказывается, станет началом краха его империи.

«После просмотра этого фильма у меня не осталось сомнений в том, что Майкл Джексон — извращенец и педофил. Да, конечно, его нет в живых, может быть, это всё голословно. Тут уже каждый сам решает для себя, слушать его или нет. У меня лично после просмотра этого фильма песни Майкла Джексона вызывают негативную реакцию. Я сразу представляю эту мерзость перед собой. Думаю, это начало большого, грандиозного скандала. В конечном итоге это может обернуться тем, что от большого наследия Майкла Джексона ничего не останется», — цитирует BFM музыкального обозревателя Владимира Полупанова.

Сомнений в том, что Джексон был склонен к педофилии, не выразил и кинокритик Антон Долин. Он также уверен, что такая корпорация, как HBO, не стала бы рисковать репутацией, не будучи уверенной в правдивости заявлений Сейфчака и Робсона.

«В том, что Майкл Джексон — педофил, не сомневался никогда, с тех самых пор, как впервые прочитал про его Неверленд и окружавших его детей. Насколько практикующий — другой вопрос, пусть этим занимаются историки и юристы», — написал Долин в Facebook.

На ситуацию с другой стороны взглянула певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимомГлюк’oZa. Исполнительница обратила внимание на поведение матерей Сейфчака и Робсона, отметив, что они, как «умалишённые, ухватились за мечту» и шли к ней, используя детей как инструменты.

«Я видела очень много таких женщин на конкурсах, которые, вопреки порой здравому смыслу, ведут к олимпу своих детей», — написала она в Instagram. При этом Чистякова-Ионова отметила, что творчество Джексона воспринимает вне его личной жизни.

«Чудовищной» историю Джеймса Сейфчака и Уэйда Робсона назвала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если говорить о сути истории, то самое драматичное, на мой взгляд, это то, как манипулировали чувствами детей. Как их заставляли ревновать, сталкивали, приближали и вышвыривали. Как их приучали к мысли, что любовь надо заслужить, превращая в эмоциональных рабов, обречённых на вечные кандалы одиночества. Хотя, давайте уж откровенно, чудовищно в этой истории всё, от родителей до адвокатов», — написала в Facebook дипломат.

Дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон

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© David Crotty / Patrick McMullan

Финансовый и ментальный урон

В феврале Джексоны подали в суд на HBO. Родственники певца считают слова Сейфчака и Робсона не заслуживающими доверия. Впрочем, для подачи иска в размере £75 млн (более 6,3 млрд руб.) родные музыканта имели и юридические основания. Канал, по утверждению юристов семейства, нарушил условия договора 1992 года, согласно которым ему воспрещалось распространять порочащую Джексона информацию.

Теперь же, по словам источника The New York Post, дети Джексона собираются подать на героев фильма «Покидая Неверленд», 43-летнего Джеймса Сейфчака и 36-летнего Уэйда Робсона, в суд за «мошенничество, причинение моральных страданий, клевету и искажение фактов».

«Неудивительно, что большое семейство стремится защитить доброе имя Джексона, — даже после смерти он остаётся их главным кормильцем. Многие члены семьи Джексон живут только за счёт доходов от поместья, которые в 2017 году составляли $75 млн. Оно теряет свою ценность с каждым днём вместе с тем, как внешний мир пытается дистанцироваться от человека, чьё чудовищное отношение по отношению детям после выхода «Покидая Неверленд» сложно отрицать», — пишет Том Леонард из Daily Mail.

СМИ полагают, что выход фильма навредил не только кошельку детей Джексона, но и их эмоциональному состоянию. Так, 17 марта ресурс TMZ сообщил о госпитализации Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон, которая якобы пыталась покончить с собой. По данным журналистов, при попытке суицида девушка потеряла много крови.

Газеты обращали внимание: всё это происходит на фоне связанного с выходом документалки скандала. Впрочем, уже на следующий день Джексон бурно отреагировала на публикацию о собственной госпитализации — в крайне грубой форме она обвинила СМИ во лжи.

Журналисты подчёркивают, что визит Пэрис Джексон в больницу произошёл после её общения в социальных сетях с поклонниками музыканта. Девушка подверглась критике со стороны фанатов артиста, поскольку она, по их мнению, недостаточно яро выступает в защиту своего отца.

В семье Джексон отмечают, что тяжело переживает происходящее и 17-летний Бланкет Джексон, который слыл одним из самых разговорчивых детей в школе. Биги, как он сам себя называет, стал чрезвычайно молчаливым.

«Поскольку в будущем члены семьи Джексон столкнутся с тем, что родство с певцом будет восприниматься как угодно, но только не как удача, им по вполне понятным причинам может казаться, что их благополучный мирок рушится прямо у них под ногами», — заключает Леонард.