СМИ: Дочь Майкла Джексона госпитализирована после попытки самоубийства

Американская актриса Пэрис Джексон, дочь певца Майкла Джексона, госпитализирована в США после попытки самоубийства.

Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщение об инциденте поступило в скорую помощь и полицию рано утром в субботу, 16 марта.

Пэрис Джексон находится в больнице, её состояние оценивается как стабильное.

Ранее американский телеканал HBO показал двухсерийный документальный фильм «Покидая Неверленд». Герои картины утверждают, что, будучи детьми, подвергались сексуальным домогательствам со стороны Джексона.

Незадолго до премьеры семья музыканта подала иск к HBO в размере $100 млн.