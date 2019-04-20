«Времени на новое расследование нет»: как демократы пытаются использовать доклад Мюллера против Трампа

Минюст США отклонил требование Демократической партии предоставить конгрессу полный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования «российского вмешательства». По словам представителей ведомства, такой шаг будет «излишним», поскольку уже готовится новая версия документа с меньшим количеством изменений, которую передадут американским парламентариям. Между тем демократы, несмотря на то что Мюллер не нашёл никаких «связей» Трампа с Россией, всё равно пытаются использовать выводы спецпрокурора против главы Белого дома. Теперь они обвиняют его в препятствовании расследованию, а генпрокурора Уильяма Барра, который представил доклад, — в искажении фактов. По мнению экспертов, оппоненты Трампа хотят как можно сильнее снизить его рейтинг перед выборами 2020 года, но при этом других инструментов давления, кроме «российского дела», у них практически нет.

Минюст США отклонил требования демократов предоставить полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал возможные «связи» Трампа с Россией на выборах 2016 года. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Керри Кьюпек.

«Повестка конгрессмена Надлера (главы юридического комитета палаты представителей Джерролда Надлера. — RT) преждевременная и излишняя. Министерство продолжит работу с конгрессом по рассмотрению его законных запросов в соответствии с законодательством», — отметила Кьюпек.

19 апреля Джерролд Надлер направил в Минюст повестку с требованием до 1 мая предоставить конгрессу полную версию доклада Мюллера и всех сопутствующих документов.

При этом Кьюпек отметила, что на данный момент ведомство ведёт работу по составлению ещё одной версии документа, в которой будет меньше изъятой информации.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о содержании доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал возможные «связи» Трампа с Россией на выборах 2016 года. По словам главы Белого дома, некоторые содержащиеся в документе заявления свидетелей не имеют ничего общего с действительностью.

«Определённые люди высказались обо мне в безумном докладе Мюллера, который сам по себе был написан 18 разгневанными демократами — ненавистниками Трампа. Эти высказывания сфабрикованы и абсолютно ложны», — написал Трамп 19 апреля на своей странице в соцсети.

Statements are made about me by certain people in the Crazy Mueller Report, in itself written by 18 Angry Democrat Trump Haters, which are fabricated & totally untrue. Watch out for people that take so-called “notes,” when the notes never existed until needed. Because I never.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 апреля 2019 г.

Накануне президент США заявил, что вообще мог бы остановить расследование специального прокурора, однако не сделал этого.

«Я имел право закончить всю охоту на ведьм, если бы захотел. Я мог бы уволить всех, включая Мюллера, если бы захотел. Я решил не делать этого. У меня было право использовать привилегии исполнительной власти, но я ими не воспользовался!» — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter в день публикации доклада.

Заявления Трампа появились на фоне обвинений в адрес генпрокурора США Уильяма Барра со стороны демократов. По мнению оппонентов хозяина Белого дома, глава Минюста США исказил информацию о выводах Мюллера, изъяв часть, свидетельствующую о «лжи и неподобающих поступках» Дональда Трампа.

«Генеральный прокурор нанёс серьёзный ущерб стране, некорректно представив существенную часть доклада Мюллера, попытавшись представить выводы спецпрокурора в положительном свете в интересах президента. Генпрокурор не является личным адвокатом президента, даже если сам он, возможно, себя таковым считает», — заявил глава спецкомитета по разведке нижней палаты конгресса США Адам Шифф.

Напомним, 18 апреля Минюст США распространил отредактированный доклад специального прокурора Соединённых Штатов по «российскому вмешательству» в американские выборы 2016 года. После этого генпрокурор США Уильям Барр заявил об отсутствии сговора Трампа с российскими властями. Он добавил, что окружение главы Белого дома и другие американцы не содействовали «вмешательству» России в выборный процесс в Соединённых Штатах.

Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр

Reuters

© Jonathan Ernst

Генпрокурор США также отметил, что доказательств, собранных Мюллером, недостаточно для того, чтобы обвинить Трампа в препятствовании расследованию «российского вмешательства». В то же время в самом докладе окончательный вывод по этому вопросу не делается.

«Авторы данного доклада не пришли к выводу, что президент совершил преступление, что, однако, не следует считать окончательным его оправданием», — отмечается в документе.

Именно этот момент и послужил поводом для нападок со стороны демократов.

Как отмечают аналитики, демократы начали очередную «охоту» на главу Белого дома. Выступая с новыми обвинениями, они пытаются дискредитировать его перед предстоящими президентскими выборами 2020 года.

«Демократы стремятся оказаться у власти, поэтому вновь разворачивают травлю Трампа — они хотят набрать максимальное количество очков на фоне всех обвинений, которые сыплются сейчас на президента США, а также дискредитировать его в преддверии грядущего избирательного процесса. Только ленивый демократ ещё не объявил американского президента российским шпионом и не заявил о его сговоре с новым генеральным прокурором», — отметил член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков в беседе с RT.

«Новая охота»

Шифф далеко не единственный демократ, который обвинил Барра в искажении фактов. Вскоре после публикации доклада Мюллера аналогичные заявления сделали спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства сената Чак Шумер.

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«Сегодня мы узнали, что генеральный прокурор Барр умышленно исказил значительную часть доклада специального прокурора Мюллера. Доклад Мюллера рисует тревожный портрет президента, который плетёт паутину обмана и лжи, ведёт себя неподобающе и делает вид, будто закон ему не писан. Однако выводы господина Барра настолько вводят в заблуждение, что если ознакомиться не с самим докладом, а лишь с его заявлением, то ни о чём из этого не стало бы известно», — говорится в заявлении.

Политики настаивают на том, что конгресс должен получить и рассмотреть полную версию доклада и документов, на основании которых он был составлен. Кроме того, демократы считают, что спецпрокурор Мюллер должен дать показания обеим палатам.

По словам Сергея Судакова, демократы так отчаянно цепляются за тему расследования «российского вмешательства», поскольку у самих нет никаких достижений, которые они могли бы представить на предстоящих президентских выборах.

«Представители Демпартии не могут сказать, что положительного для населения США сделал Барак Обама. В то время как с экономической точки зрения Трамп проводит успешную политику — за два с небольшим года ему удалось достичь того, чего не смог сделать его предшественник за два президентских срока. Демократам крыть нечем, поэтому они стремятся ухватиться за темы, которые уже раскручены, так как на новое расследование и изобретение новых «свидетельств» у них просто нет времени», — заявил эксперт.

Антитрамповская кампания, которую с новой силой развернули демократы, может продолжаться вплоть до 2020 года, а если Трампа переизберут на второй срок, то и до 2024-го, считает Судаков.

Избиратели на президентских выборах США 2016 года

Reuters

© Nick Oxford

Перспективы переизбрания

Аналитики отмечают, что на фоне непрекращающегося давления на Дональда Трампа его перспективы переизбраться на второй срок не очень ясны. Эксперты считают, что в целом скандал вокруг так называемого российского вмешательства не сильно влияет на сторонников нынешнего американского лидера.

«У американского лидера очень сильный электорат: люди оценивают главу Белого дома исключительно по своему кошельку. А обвинения демократов в адрес Трампа — софистика и не более», — отметил Сергей Судаков.

В то же время эксперт считает, что непрекращающаяся травля не может не сказываться на имидже Трампа и американском общественном мнении. И если ситуация не изменится, выиграть выборы 2020 года ему будет нелегко.

Впрочем, многое будет зависеть от того, кто станет оппонентом главы Белого дома от Демократической партии. По мнению Владимира Брутера, единства в стане демократов нет и часть их электората может проголосовать за Трампа.

«Демократы внутри разрозненны, часть из них может поддержать республиканского кандидата, потому что свой им не нравится. Переход представителей Демпартии на сторону Трампа вполне возможен, однако это будет зависеть от того, кто выступит в роли контр-кандидата. В то же время республиканский электорат ощущает себя единым целым — трудно предположить, что какая-то его часть перейдёт на сторону противника», — заключил Брутер.