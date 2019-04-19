«Никаких аргументированных доказательств»: как в России отреагировали на публикацию доклада Мюллера

Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года не содержит никакой новой информации или аргументированных доказательств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле сожалеют, что документ «такого качества» влияет на двусторонние отношения. В МИД подчеркнули, что следователи не смогли подтвердить собственные обвинения в адрес Москвы. Как считают в Госдуме, теперь демократы попытаются найти новые поводы, чтобы ослабить позиции Трампа, так как в сговоре с Кремлём его обвинить не удалось.

Опубликованный доклад по итогам расследования спецпрокурора Мюллера, который изучал предполагаемое «российское вмешательство» в выборы 2016 года в США, прокомментировали в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что опубликованные в отчёте Мюллера сведения не содержат новой информации и каких-либо аргументированных доказательств того, что «РФ якобы вмешивалась в избирательный процесс в Америке». Российская сторона сожалеет, что документы «такого качества» оказывают воздействие на отношения Москвы и Вашингтона, подчеркнул Песков.

«Мы сожалеем, что такого качества документы оказывают непосредственное влияние на ход развития и без того находящихся в не лучшем состоянии двусторонних российско-американских отношений», — заявил он.

По его словам, американские налогоплательщики могли бы задуматься, как в США тратятся государственные средства.

«Если говорить менее серьёзно, то, наверное, у нас бы таким докладом заинтересовалась Счётная палата: на что были потрачены деньги американских налогоплательщиков, — сказал Песков. — Этими вопросами пусть задаются сами американские налогоплательщики».

Отметим, в декабре стало известно, что американский Минюст потратил на проведение расследования о «российском вмешательстве» порядка $30 млн.

В МИД России также убеждены, что доклад комиссии Мюллера не содержит ни единого доказательства. Об этом заявил директор департамента Северной Америки внешнеполитического ведомства Георгий Борисенко.

«В нём нет ничего, что привлекало бы внимание, он фактически подтверждает отсутствие какой-либо аргументации, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы. Ни единого доказательства там не присутствует», — сказал Борисенко.

«Авторы доклада фактически расписались в том, что у них таких доказательств нет», — подчеркнул Борисенко.

Доклад о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года

Reuters

© Carlo Allegri

В четверг, 18 апреля, генпрокурор США Уильям Барр представил отцензурированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. В 448-страничном документе рассказывается о результатах почти двухлетней работы по выявлению фактов якобы имевшего место «российского вмешательства» в президентскую кампанию 2016 года и «связям Москвы» с окружением Дональда Трампа.

Американские следователи продолжают настаивать, что Москва якобы причастна ко взлому компьютерных сетей Демократической партии и её кандидата Хиллари Клинтон, а также в публикации полученной информации в интернете и передаче данных порталу WikiLeaks.

При этом российская сторона якобы пыталась повлиять на итоги американских выборов 2016 года посредством деятельности Агентства интернет-исследований, а также при помощи хакерских атак «связанных с ГРУ военных».

«Мы по-прежнему не принимаем подобных обвинений», — отметил Песков.

Между тем утверждается, что ряд связанных с правительством России лиц неоднократно предлагал помощь штабу Трампа.

«Было установлено, что предвыборный штаб не координировал усилия с российским правительством и не вступал с ним в сговор с целью содействия вмешательству в выборы», — говорится в отчёте Мюллера.

«Американский истеблишмент продолжит разыгрывать «российскую карту»

В Москве прекрасно понимают, что всё расследование «российского вмешательства» стало следствием внутриполитической борьбы США между демократами и республиканцами, подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Российская карта» была использована как один из инструментов давления. Россия стала неким «пугалом». Изначально, было понятно, что очень трудно что-либо «прикрутить» к этому делу, обвиняя РФ. Поэтому мы понимаем, что они будут продолжать разыгрывать свою карту, может быть, менее активно. Единственное, что остаётся, уповать на то, что здравомыслящих людей в Вашингтоне будет больше и больше, и их голос услышит общественность», — заявил собеседник RT.

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При этом, по его мнению, давление на Трампа не прекратится, потому что впереди очередные президентские выборы.

«Трампу спокойной жизни ждать не придётся. Потому что, в любом случае, это был один из возможных путей давления на него со стороны демократов. Естественно, они будут пытаться по-другому разыграть свои карты. Потому что два года бесполезной борьбы эти козыри разрушили. Сейчас они будут делать всё, чтобы либо доказать, что не до конца завершено расследование, либо выдумывать новые байки», — заметил парламентарий.

Американский истеблишмент сохранит курс на конфронтацию с Россией даже после публикации доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, считает член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

«Штаты прекрасно понимают, что созданный образ врага позволяет им консолидировать европейские элиты вокруг себя и заставлять их платить дополнительные деньги, в том числе, в тот же блок НАТО. Также это позволяет им выстраивать конфликтные ситуации против России в разных финансовых кругах. Нападки на Россию не прекратятся ни в коей мере», — заметил эксперт.

При этом он выразил уверенность, что политические оппоненты продолжат нагнетать обстановку вокруг главы Белого дома в преддверии президентской кампании 2020 года.

«Мы сотни раз говорили о том, что демократы используют «российский фактор» исключительно для того, чтобы создать максимально неблагоприятные условия для работы Трампу. Именно поэтому мы должны констатировать тот факт, что демократы не успокоятся, демократические СМИ не успокоятся, они продолжать сочинять определённые небылицы», — указал Судаков в беседе с RT.