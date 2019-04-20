Минюст США считает полную публикацию доклада Мюллера «излишней»

Минюст США отклонил требование конгрессменов-демократов предоставить полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования о «российском вмешательстве».

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Керри Кьюпек.

«Повестка конгрессмена Надлера (главы юридического комитета Палаты представителей Джерролда Надлера. — RT) преждевременна и излишня. Министерство продолжит работу с конгрессом по рассмотрению его законных запросов в соответствии с законодательством», — отметила Кьюпек.

Надлер направил в Минюст США повестку с требованием предоставить законодателям полный текст доклада Мюллера без каких-либо исключённых из него частей к 1 мая.

Ранее Минюст США распространил отредактированный доклад Мюллера.

В Кремле назвали недостаточно аргументированными представленные в данном документе обвинения в адрес России.