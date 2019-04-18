Опубликован доклад Мюллера

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Министерство юстиции США распространило отредактированный доклад спецпрокурора Соединённых Штатов Роберта Мюллера по «российскому вмешательству» в американские выборы.
Опубликован доклад Мюллера
  • Reuters

Четырёхсотстраничную версию доклада, в частности, публикует CNN.

18 апреля генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил отсутствие сговора американского президента Дональда Трампа с российским правительством, а также отметил, что сотрудники администрации главы государства и другие американцы не содействовали «вмешательству».

Барр не исключил дачу показаний в конгрессе США спецпрокурором Робертом Мюллером, возглавлявшим расследование о «вмешательстве».

О том, как будут отцензурированы итоги двухлетнего расследования — в материале RT.

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