Опубликован доклад Мюллера
- Reuters
Четырёхсотстраничную версию доклада, в частности, публикует CNN.
18 апреля генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил отсутствие сговора американского президента Дональда Трампа с российским правительством, а также отметил, что сотрудники администрации главы государства и другие американцы не содействовали «вмешательству».
Барр не исключил дачу показаний в конгрессе США спецпрокурором Робертом Мюллером, возглавлявшим расследование о «вмешательстве».
О том, как будут отцензурированы итоги двухлетнего расследования — в материале RT.