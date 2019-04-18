Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией

Генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил отсутствие сговора американского президента Дональда Трампа с российским правительством, а также отметил, что сотрудники главы государства и другие американцы не содействовали «вмешательству».

«После почти двух лет расследования, тысяч повесток, сотен ордеров и допросов свидетелей спецпрокурор (Роберт Мюллер. — RT) убедился, что российское правительство спонсировало усилия по незаконному вмешательству в выборы 2016 года, но не было обнаружено сговора кампании Трампа и других американцев по этим усилиям», — сказал Барр в ходе пресс-конференции.

Ранее Трамп назвал незаконным расследование, которое велось против него командой спецпрокурора Роберта Мюллера на предмет «сговора с Россией».

24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу Мюллера о «российском вмешательстве», в котором отмечается отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией.