Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией

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RT
Генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил отсутствие сговора американского президента Дональда Трампа с российским правительством, а также отметил, что сотрудники главы государства и другие американцы не содействовали «вмешательству».
Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией
  • © Reuters

«После почти двух лет расследования, тысяч повесток, сотен ордеров и допросов свидетелей спецпрокурор (Роберт Мюллер. — RT) убедился, что российское правительство спонсировало усилия по незаконному вмешательству в выборы 2016 года, но не было обнаружено сговора кампании Трампа и других американцев по этим усилиям», — сказал Барр в ходе пресс-конференции.

Ранее Трамп назвал незаконным расследование, которое велось против него командой спецпрокурора Роберта Мюллера на предмет «сговора с Россией».

24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу Мюллера о «российском вмешательстве», в котором отмечается отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией.

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