Трамп назвал расследование его «сговора» с Россией незаконным

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал незаконным расследование, которое велось против него командой спецпрокурора Роберта Мюллера на предмет «сговора с Россией».

«Итак, 18 человек, которые ненавидят Трампа, теперь решили, что никакого сговора с Россией не было. Это было незаконное расследование, которое вообще не должно было начинаться. Я дал жёсткий отпор этой фальшивой, предательской постановке!» — написал Трамп в Twitter.

9 апреля генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что планирует обнародовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в течение недели.

24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу Мюллера о «российском вмешательстве», в котором отмечается отсутствие доказательств сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией.