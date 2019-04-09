Генпрокурор США может обнародовать доклад Мюллера в течение недели

Короткая ссылка
Генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что планирует обнародовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в течение недели.
Генпрокурор США может обнародовать доклад Мюллера в течение недели
  • Reuters

Как сообщает CNN, Барр заявил, что «процесс редактирования доклада спецпрокурора Роберта Мюллера... идёт хорошо».

«Моё изначальное предположение, что я смогу выпустить его к середине апреля остаётся в силе. Поэтому я думаю, что в течение недели смогу опубликовать отчёт», — заявил генпрокурор.

Барр также рассказал, какие части доклада должны быть отредактированы до публикации отчёта.

Отмечается, что это «информация большого жюри; информация, которая раскрыла бы источники и методы разведки; части отчёта, которые могут помешать продолжению судебного преследования; информация, которая затрагивает конфиденциальность «периферийных игроков».

24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу Мюллера о «российском вмешательстве», в котором отмечается отсутствие доказательств сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить