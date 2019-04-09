Генпрокурор США может обнародовать доклад Мюллера в течение недели

Генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что планирует обнародовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в течение недели.

Как сообщает CNN, Барр заявил, что «процесс редактирования доклада спецпрокурора Роберта Мюллера... идёт хорошо».

«Моё изначальное предположение, что я смогу выпустить его к середине апреля остаётся в силе. Поэтому я думаю, что в течение недели смогу опубликовать отчёт», — заявил генпрокурор.

Барр также рассказал, какие части доклада должны быть отредактированы до публикации отчёта.

Отмечается, что это «информация большого жюри; информация, которая раскрыла бы источники и методы разведки; части отчёта, которые могут помешать продолжению судебного преследования; информация, которая затрагивает конфиденциальность «периферийных игроков».

24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу Мюллера о «российском вмешательстве», в котором отмечается отсутствие доказательств сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией.