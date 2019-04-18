Барр не исключил дачу показаний Мюллером в конгрессе США

Генеральный прокурор США Уильям Барр не исключил дачу показаний спецпрокурором Робертом Мюллером, возглавлявшим расследование о «вмешательстве», в конгрессе США. Об этом он сказал во время пресс-конференции.

«У меня нет никаких возражений», — сказал он, отвечая вопрос о возможности выступления Мюллера перед конгрессом.

Ранее Барр подтвердил отсутствие сговора Трампа с российским правительством, а также отметил, что что сотрудники главы государства и другие американцы не содействовали «вмешательству».

В декабре 2018 года американский писатель, политический обозреватель Джером Корси подал иск против Роберта Мюллера, обвинив главу расследования «российского вмешательства» в шантаже и склонению к даче ложных показаний по делу о Трампе.