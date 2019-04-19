В Кремле прокомментировали доклад Мюллера

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Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» не содержит никаких аргументированных доказательств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали доклад Мюллера
  • Reuters

По его словам, вся приведённая информация ранее так или иначе была обнародована разными источниками.

«В целом доклад по-прежнему не несёт сколь-либо аргументированных доказательств того, что Российская Федерация якобы вмешивалась в избирательный процесс в Америке», — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что Москва по-прежнему не принимает подобных обвинений.

Пресс-секретарь отметил, что документ лишний раз подтверждает отсутствие какого-либо вмешательства со стороны России.

Он также выразил сожаление, что «такого качества документы оказывают непосредственное влияние на ход развития и без того находящихся не в лучшем состоянии двусторонних российско-американских отношений».

18 апреля был обнародован доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы.

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