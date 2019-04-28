«Показатель антирейтинга президента»: почему Джо Байден опережает по популярности Дональда Трампа

Бывший вице-президент США демократ Джо Байден пользуется большей поддержкой американцев, чем действующий президент Дональд Трамп: социологический опрос показал, что на выборах 2020 года за Байдена готовы проголосовать 43% жителей США, а за главу Белого дома — только 37%. По мнению экспертов, такие результаты скорее стоит трактовать как антирейтинг главы Белого дома, а не свидетельство популярности Байдена. Впрочем, аналитики не исключают, что демократ действительно может получить шанс на победу, но только в том случае, если сумеет аккумулировать вокруг себя весь протестный электорат, недовольный действиями нынешнего президента. Пока же политик может рассчитывать преимущественно на поддержку истеблишмента, который в 2016 году делал ставку на Хиллари Клинтон, считают специалисты.

Бывшему вице-президенту США Джо Байдену удалось опередить действующего главу Белого дома по популярности. Согласно опросу, проведённому Hill-HarrisX среди тысячи респондентов после того, как Байден объявил о своём намерении побороться за президентский пост, ему симпатизируют 43% американцев.

В поддержку Трампа при этом высказались лишь 37% опрошенных. Ещё 15% участников не определились с выбором, а 5% заявили, что не намерены отдавать голоса ни в пользу Трампа, ни в пользу Байдена.

По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло, разницу между Байденом и Трампом в 6% можно списать на статистическую погрешность. В целом же говорить о серьёзном снижении популярности действующего президента пока не приходится, считает эксперт.

Reuters

© Nick Oxford

«Разница в рейтингах связана только с тем, что Байден не находится сейчас у власти, а его прежние поступки американцы уже подзабыли. В то же время Трамп действует здесь и сейчас, порой совершая достаточно резкие шаги, поэтому у него велик и антирейтинг», — пояснил Манойло в интервью RT.

Отчасти эту точку зрения разделяет и профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. Как он пояснил в интервью RT, социологические опросы в США отличаются политизированностью, особенно те из них, в которых сравниваются будущие кандидаты на пост президента США.

«Результаты этого опроса никак не характеризуют отношение населения к самому Трампу. У Байдена хороший рейтинг, потому что он не Трамп. В этом опросе сравниваются Трамп и не-Трамп, и это говорит о наличии серьёзного раскола в американском обществе, который до сих пор не преодолён. Сам по себе Байден лоббист, а не политик: он слаб в публичной политике, но обладает колоссальными связями и опытом работы с американской олигархией», — пояснил эксперт.

«Сонный Джо»

Напомним, о решении принять участие в президентской кампании 2020 года Байден сообщил 25 апреля, написав об этом в своём Twitter. Политик мотивировал своё решение желанием помешать Дональду Трампу остаться на посту главы государства ещё на четыре года.

По мнению Байдена, если Трамп не покинет Белый дом в 2020 году, это приведёт к «непоправимым изменениям» для США.

«Я не могу оставаться в стороне и наблюдать, как это происходит», — заявил Байден.

При этом политик открыто намекнул на то, что Трамп якобы потворствует росту неонацистских настроений в США. Слова Байдена о намерении баллотироваться и бросить вызов Трампу были наложены на видеоряд из Шарлотсвилля, где в 2017 году произошли столкновения между противниками сноса памятников героям Конфедерации и их оппонентами. В ролике мелькают кадры факельных шествий, флаги с нацистской символикой и прочие атрибуты неонацизма и нетерпимости.

Очевидно, по замыслу режиссёров ролика, это видео должно ассоциироваться с политикой Трампа, в то время как Байден говорит о намерении вернуть Америку на её исконный путь. Что интересно, несколько лет назад именно Байден активно поддерживал украинский «евромайдан», движущей силой которого были как раз радикальные националистические организации.

Дональд Трамп прокомментировал выпады Байдена с иронией.

«Добро пожаловать в гонку, Сонный Джо. Надеюсь только, что тебе хватит ума — а насчёт него давно есть сомнения, — чтобы успешно выступить на первичных выборах», — написал глава Белого дома в своём Twitter.

Трамп предупредил Байдена, что внутрипартийная борьба в стане демократов будет грязной, а дело придётся иметь с людьми, продвигающими «поистине нездоровые» идеи.

Сообщение о том, что Байден собирается баллотироваться на пост президента, не стало большой неожиданностью — слухи об этом появились задолго до официального объявления. Ещё в декабре 2018 года политик называл себя наиболее подходящей кандидатурой на пост главы государства, а в феврале этого года сообщил, что обсуждает возможность баллотироваться со своей семьёй.

Штаб-квартира Национального комитета Демократической партии

Reuters

© Joshua Roberts

Выступая перед сторонниками Демпартии в середине марта в штате Делавэр, Джо Байден даже заявил, что располагает «самым прогрессивным послужным списком среди всех, кто баллотируется в президенты США». Но сразу же поправил сам себя: «Среди всех, кто мог бы баллотироваться».

Незадолго до объявления о намерении участвовать в президентской гонке Байдена едва не обвинили в домогательствах.

30 марта бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила Байдена в неподобающем поведении. Женщина рассказала, что в 2014 году Байден поцеловал её в голову, не спросив разрешения.

«Я была смущена, шокирована», — заявила Флорес.

Люcи Флopec

© Ethan Miller/Getty Images/AFP

Вскоре с похожим обвинением в адрес Байдена выступила ещё одна женщина — 43-летняя жительница штата Коннектикут Эми Лаппос. Бывшая помощница конгрессмена-демократа Джима Хаймса рассказала, что в 2009 году во время мероприятия по сбору денег Байден «обнял её рукой за шею и притянул к себе, чтобы потереться носами».

К счастью для политика, обе женщины признали, что в его действиях не было сексуального подтекста и речь шла лишь о нарушении личных границ.

Эти истории не смогли пошатнуть позиции Байдена: всего за сутки ему удалось собрать $6,3 млн на проведение избирательной кампании. Для сравнения, его ближайшему конкуренту из числа демократов сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу было пожертвовано в течение суток $5,9 млн на проведение кампании.

Напомним, для того чтобы представить свою партию на президентских выборах, кандидаты должны сначала победить на внутрипартийных праймериз. Джо Байдену предстоит конкурировать как минимум с 20 соперниками, включая сенаторов Берни Сандерса и Кори Брукера, конгрессменов Тима Райана и Джона Делейни. Также свои кандидатуры выставили несколько женщин-политиков, в частности сенатор Камала Харрис и конгрессмен Элизабет Уоррен из Массачусетса.

Пока что явные фавориты гонки среди демократов — Байден и Сандерс. Опрос, проведённый ранее среди сторонников партии, показал, что избиратели возлагают больше надежд именно на этих политиков. В то, что победить Трампа на общенациональных выборах сможет Байден, верят примерно 75% респондентов, на Сандерса готовы сделать ставку 64% участников опроса — аудитории кандидатов частично пересекаются.

Предположительно, Демократическая партия может провести первые дебаты между кандидатами уже летом 2019 года, а первые праймериз пройдут в начале 2020 года. Окончательно о том, кто именно будет представлять партию на выборах, станет известно в июле 2020 года, во время съезда Демпартии.

Для Джо Байдена эта президентская кампания станет четвёртой по счёту: политик уже выдвигал свою кандидатуру в 1984, 1988 и 2008 годах, но ему ни разу не удавалось выиграть партийные праймериз.

Так, на старте кампании 1988 года Байдену удалось опередить своих конкурентов по объёмам пожертвований и он считался перспективным кандидатом. Но его шансы на победу были подорваны из-за обвинений в плагиате — в своей предвыборной речи политик не только скопировал риторические обороты из выступления лидера британских лейбористов Нила Киннока, но ещё и исказил факты своей биографии. Политическим соперникам Байдена удалось развить эту историю в громкий скандал, в итоге Байден снял свою кандидатуру. Впрочем, ему всё равно удалось сделать политическую карьеру: пробыв порядка тридцати лет сенатором от штата Делавэр, Байден в 2009 году стал вице-президентом в администрации Барака Обамы и занимал этот пост до 2017 года.

«Анти-Трамп»

Внутрипартийная борьба зачастую сопоставима по своему накалу с противостоянием между Республиканской и Демократической партиями, и победить в этой конкуренции крайне непросто, отмечают эксперты.

Так, жертвой интриг предыдущей кампании стал Берни Сандерс. Из опубликованных WikiLeaks внутренних документов Демократической партии выяснилось, что во время праймериз Национальный комитет партии намеренно отдавал предпочтение сопернице Сандерса Хиллари Клинтон.

Переписка, доказывающая факт махинаций со стороны партийного руководства, была обнародована накануне съезда Демпартии, на котором Клинтон была официально названа кандидатом на пост главы государства. В результате разразившегося скандала свой пост оставила председатель Национального комитета Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц. Хиллари Клинтон всё же приняла участие в предвыборной гонке, но публикация сведений о подтасовках в штабе Демпартии негативно сказалась на рейтинге соперницы Трампа.

Берни Сандерс выступает на митинге в Лос-Анджелесе

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© Lucy Nicholson

Дмитрий Евстафьев не исключил, что история с махинациями на праймериз на этот раз повторится в случае с Сандерсом и Байденом.

«Для верхушки Демократической партии пропустить Сандерса на общенациональное голосование равно политическому самоубийству. Они сделают абсолютно всё для того, чтобы кандидатом от партии независимо от последующего результата был Байден», — считает эксперт.

По мнению Андрея Манойло, на Байдена будут делать ставку те сторонники Демпартии, которые прежде поддерживали семью Клинтон.

«Это те люди, которые хотели бы сохранить традиционный курс партии и которых пугают откровенно левые идеи Сандерса, — пояснил эксперт. — Они его воспринимают как угрозу, хотя Сандерс — один из немногих, кто может предложить внятную политическую и экономическую платформу».

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Что же касается Джо Байдена, то у него есть и личные политические амбиции, но они не играют главной роли, считают эксперты. По их мнению, на самом деле его заявление об участии в президентской кампании объясняется очень просто: американской олигархии, которая ориентируется на Демократическую партию, просто больше некого выдвигать. Так сложилось, что Байден стал сейчас единственной приемлемой кандидатурой для влиятельных финансово-политических кругов США, считает Дмитрий Евстафьев.

«Из рядовых избирателей за Байдена могут голосовать лишь сторонники традиционной линии Демократической партии в противовес нарочито левому Берни Сандерсу. Но что самое главное, на Байдена ориентируются богатые люди, встроенные в систему глобализации. Байдену достаточно позиционировать себя анти-Трампом, и тогда ему удастся собрать вокруг себя всех, кто проголосовал бы против Трампа, вне зависимости от конкретных политических убеждений. Если Байден будет придерживаться такой предвыборной тактики, то он вполне может победить», — подытожил Дмитрий Евстафьев.