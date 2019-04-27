WSJ: Байден за сутки собрал $6,3 млн на президентскую кампанию

Бывший вице-президент США Джо Байден, заявивший о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 году, собрал $6,3 млн за первые сутки своей президентской кампании.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Байдену по объёму собранных средств удалось превзойти других демократов, объявивших о намерении претендовать на пост президента США.

В частности, сенатору Берни Сандерсу за первые сутки после его официального вступления в гонку удалось привлечь около $5,9 млн в качестве пожертвований, пишет газета.

Ранее Байден заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2020 году. По его словам, он собирается защитить «ключевые ценности» Соединённых Штатов от нынешнего лидера страны Дональда Трампа.

Подробнее — в материале RT.