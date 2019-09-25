Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского

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RT
Белый дом опубликовал расшифровку разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского
  • Reuters

Текст переговоров опубликован на сайте администрации президента США.

Во время разговора Трамп напомнил украинскому коллеге, что «вокруг сына Байдена ходит много разговоров», в частности, что Байден «препятствовал расследованию» в отношении своего сына.

«И многим интересно узнать, можете ли вы что-нибудь сделать вместе с генеральным прокурором», — сказал президент США. 

Зеленский отметил, что осведомлён об этой ситуации, а следующий генеральный прокурор будет «своим человеком на 100%».

«Он или она изучит эту ситуацию, особенно в отношении компании, о которой вы сказали», — сказал украинский лидер, добавив, что любая дополнительная информация по данному случаю станет полезной для расследования.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. 

По её словам, действия главы Белого дома указывают на то, что он предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов, якобы надавив на украинского коллегу Владимира Зеленского.

При этом сам Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским, вокруг которого разгорелся скандал.

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