Bloomberg: Пелоси поддержала начало процедуры импичмента Трампа
Соответствующее заявление Пелоси сделала во время закрытого заседания демократов в палате представителей, говорится в сообщении.
Как подчёркивает агентство, при этом в палате сохраняется обеспокоенность в связи с тем, что сенат, находящийся под контролем республиканцев, продолжит защищать Трампа.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что Нэнси Пелоси может поддержать начало процедуры импичмента американского президента, в связи с которым планируется создать отдельный комитет.