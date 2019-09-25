Bloomberg: Пелоси поддержала начало процедуры импичмента Трампа

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси поддержала начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Соответствующее заявление Пелоси сделала во время закрытого заседания демократов в палате представителей, говорится в сообщении.

Как подчёркивает агентство, при этом в палате сохраняется обеспокоенность в связи с тем, что сенат, находящийся под контролем республиканцев, продолжит защищать Трампа.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Нэнси Пелоси может поддержать начало процедуры импичмента американского президента, в связи с которым планируется создать отдельный комитет.

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