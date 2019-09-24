WP: Демократы создадут специальный комитет для импичмента Трампа

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может поддержать начало процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, пишет The Washington Post.
WP: Демократы создадут специальный комитет для импичмента Трампа
  • Reuters

Как сообщает газета, Пелоси и высокопоставленные демократы «в частном порядке обсуждают вопрос о создании отдельного комитета для проведения возможного импичмента президента Трампа».

Ожидается, что создание комитета состоится в ходе серии встреч, которые запланированы на 24 сентября, уточняет издание, отметив, что Пелоси выступит на заседании по этому вопросу.

Ранее председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил, что, если сообщения о давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского подтвердятся, импичмент может стать «единственным средством».

18 июля большинство в палате представителей США проголосовали против рассмотрения резолюции об импичменте американского лидера.

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