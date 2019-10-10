Письма с угрозами: как демократы собирают материалы для импичмента Трампа
- © Mark Wilson/Getty Images/AFP; Jonathan Ernst/Reuters
Главы трёх комитетов нижней палаты конгресса США вызвали для дачи показаний в палату представителей бывшего советника Трампа по отношениям с Россией Фиону Хилл. С апреля 2017-го по август текущего года она занимала пост специального помощника президента и старшего директора по вопросам Европы и России в аппарате Совета по национальной безопасности.
Копию письма на имя Хилл приводит издание Axios. Оно датировано 9 октября и подписано главой комитета по разведке палаты представителей Адамом Шиффом, главой комитета по надзору и реформам той же палаты Элайджей Каммингсом и председателем комитета по международным отношениям Элиотом Энгелем. Все трое — члены Демократической партии и активные сторонники импичмента Трампа.
«Вкусное направление»
«Комитеты пытаются выяснить масштабы угроз, которым президент Трамп подверг национальную безопасность тем, что склонял Украину к вмешательству в наши выборы 2020 года, не провёл встречу с президентом Украины в Белом доме, удержал помощь на военные нужды, предоставляемую Украине конгрессом для противодействия российской агрессии», — отмечается в обращении.
Помимо появления в конгрессе, от Хилл требуют предоставить и ряд документов. Однако их перечня Axios не приводит. В свою очередь, газета The Hill сообщает, что часть этих документов касается июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, но некоторые датированы аж январём 2017 года.
«Если вы не сможете или откажетесь дать показания или предоставить запрашиваемые документы, в том числе по распоряжению или приказу президента или Белого дома, то это обстоятельство станет доказательством стремления препятствовать расследованию палаты представителей по вопросу импичмента и будет рассматриваться не в пользу президента», — предупредили Хилл главы трёх комитетов конгресса.
- Фиона Хилл
- © MSC / Kuhlmann
Напомним, что в конце сентября американский конгресс заявил о начале процедуры импичмента Дональда Трампа. Главе государства инкриминируют давление на украинского президента Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора, состоявшегося 25 июля. Тогда Трамп обсуждал с Зеленским расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, который сейчас является одним из кандидатов в президенты на выборах 2020 года.
Напомним, сын Джо Байдена Хантер после госпереворота на Украине в 2014-м занял место в совете директоров украинской нефтегазовой компании Burisma. Американские СМИ писали, что Хантер якобы мог быть замешан в коррупционных схемах, а его отец, будучи на тот момент вице-президентом США, помешал украинской прокуратуре расследовать это дело, надавив на Киев. В частности, Джо Байден не скрывал, что добился отставки генпрокурора Украины Виктора Шокина.
Как отметил в беседе с RT политолог Михаил Синельников-Оришак, попытка демократов получить информацию от Фионы Хилл связана с тем, что в зоне её ответственности находилась как Украина, так и Россия.
«Демократы планируют выяснить, зная несдержанность Трампа, не ляпнул ли он чего-то, — заявил в беседе с RT Синельников-Оришак. — А самым вкусным для них направлением является именно Россия».
По словам эксперта, даже если полученных сведений окажется недостаточно для юридического разбирательства в отношении Трампа, их охотно подхватят СМИ, что может негативно сказаться на репутации президента.
В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин отметил, что Фиона Хилл — известный специалист по российско-американским отношениям и может представить демократам компромат на своего бывшего шефа.
«Фиона Хилл — одна из тех бывших сотрудников Трампа, которые откровенно были не согласны с его политикой. Демократы это прекрасно знают, — отметил в беседе с RT Домрин. — Она может дать какие угодно показания против президента».
Запросы и допросы
Фиона Хилл — не единственный бывший или действующий представитель администрации Трампа, которого нижняя палата конгресса вызвала на допрос в рамках импичмента Трампа. На прошлой неделе перед конгрессменами уже выступил бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.
Он предоставил конгрессу информацию, которую законодатели тут же использовали против Трампа.
3 октября Каммингс, Шифф и Энгель распространили письмо членам своих комитетов, в котором отметили, что Волкер предоставил свою переписку с временным поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором, послом США в ЕС Гордоном Сондландом, адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и помощником Зеленского Андреем Ермаком.
По словам конгрессменов, из полученных документов следовало, что чиновники Госдепартамента были обеспокоены тем, что решение Трампа заморозить предоставление военной помощи Украине и отказ от встречи с президентом Зеленским в Вашингтоне могут быть связаны с попытками заставить Киев «начать политически мотивированные расследования».
В документе также приводились выдержки из переписки Сондланда, Тейлора, Волкера и Ермака, подтверждавшие эти заявления и содержавшие другие любопытные сведения, например, о том, что американская сторона якобы собиралась заставить Зеленского сделать заявление по расследованию дела в отношении компании Burisma.
Вслед за обнародованием этой информации последовал вал запросов со стороны конгресса к исполнительной власти на предоставление новых документов. 4 октября палата представителей запросила у Белого дома документы по отношениям с Украиной. Отдельный запрос был направлен вице-президенту Майклу Пенсу.
- Конгресс США
- © Jim Young/Reuters
7 октября особое требование предоставить документы конгрессмены отправили и в Административно-бюджетное управление Белого дома. Оно касалось аспектов заморозки военной помощи Киеву. Аналогичное письмо в тот же день было направлено на имя главы Пентагона Марка Эспера. На следующий день главы комитетов конгресса потребовали явиться для дачи показаний в нижнюю палату конгресса одного из фигурантов переписки Волкера по Украине Гордона Сондланда.
В списке лиц, которым конгресс направил обращения с требованием предоставить документы или явиться для дачи показаний, также находятся Рудольф Джулиани и американские бизнесмены украинского происхождения Игорь Фруман, Лев Парнас и Семён Кислин.
Проживающие в штате Флорида Парнас и Фруман должны были выступить перед конгрессом 10 и 11 октября соответственно, но отказались являться для дачи показаний. В ответ, как информирует газета Miami Herald, в конгрессе сообщили, что бизнесменов вызовут повесткой. Если они откажутся вновь давать показания, им может угрожать уголовное разбирательство.
Как сообщает The Washington Times, 11 октября конгресс может заслушать показания экс-посла США на Украине Мари Йованович, которую резко раскритиковали в телефонном разговоре 25 июля Трамп и Зеленский.
«Пародия на суд»
В ответ на последний запрос из конгресса Дональд Трамп заявил, что выступает против того, чтобы Сондланд давал показания. Американский президент назвал инициированный конгрессменами процесс «пародией на суд».
I would love to send Ambassador Sondland, a really good man and great American, to testify, but unfortunately he would be testifying before a totally compromised kangaroo court, where Republican’s rights have been taken away, and true facts are not allowed out for the public....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 октября 2019 г.
В то же день Белый дом направил конгрессменам официальное уведомление в том, что администрация Трампа отказывается взаимодействовать с конгрессом в рамках начатой законодателями процедуры импичмента.
- Гордон Сондланд
- © Daniel MIHAILESCU / AFP
В документе подчёркивается, что конгресс ведёт своё расследование, «нарушая принцип фундаментальной справедливости и закреплённое в Конституции требование о соблюдении надлежащей правовой процедуры».
«Вы попираете гражданские свободы и принцип разделения властей, угрожая служащим исполнительной власти своими заявлениями о том, что будете добиваться наказания для тех, кто реализует свои основные конституционные права и прерогативы, — утверждается в документе. — Всё это противоречит Конституции, верховенству закона и всем существующим прецедентам. В нашей истории ещё не было примеров тому, чтобы палата представителей при большинстве той или иной партии вела американский народ по пути, настолько же опасному, как тот, которым вы, по-видимому, полны решимости следовать».
Между тем сам Трамп не скупится на критику в адрес своих обвинителей, в первую очередь Адама Шиффа. 7 октября глава Белого дома обвинил его вместе с со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси в измене и призвал инициировать процедуру импичмента против них самих.
....This makes Nervous Nancy every bit as guilty as Liddle’ Adam Schiff for High Crimes and Misdemeanors, and even Treason. I guess that means that they, along with all of those that evilly “Colluded” with them, must all be immediately Impeached!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2019 г.
Согласно конституции США, подвергнуть конгрессмена или сенатора импичменту невозможно, однако соответствующая палата двумя третями голосов может лишить мандата одного из своих членов.
«Нарушают законодательство»
В среду впервые к импичменту Трампа призвал Джо Байден. Бывший вице-президент, с разбирательства в отношении которого и началась вся эта история, ранее предпочитал отмалчиваться. Однако 9 октября, выступая в Нью-Гэмпшире, он заявил, что Трамп «должен быть подвергнут импичменту, чтобы защитить нашу конституцию, нашу демократию».
- Джо Байден
- © Mike Segar/Reuters
В тот же день телеканал Fox News опубликовал данные своего опроса об отношении американцев к импичменту. Согласно его результатам, 51% американцев выступают за то, чтобы президента отстранили от должности.
Однако, по словам Александра Домрина, сейчас конгресс пытается провести процедуру импичмента в нарушение основного закона США.
«Демократы в палате представителей нарушают американское законодательство. Чтобы инициировать процедуру импичмента, нужно голосовать всей палатой. Сейчас демократы инициируют процедуру импичмента голосованием в нескольких комитетах. Это совершенно неправомерно, антиконституционно», — считает эксперт.
По его словам, на деле демократы заинтересованы не в том, чтобы реально отправить Трампа в отставку. Их главная задача — «опустить президента ниже плинтуса». А для этого необходим массив информации, компрометирующей президента, которую его противники хотят получить в ходе слушаний в своих комитетах.
«В окружении Трампа очень много людей, которые его не любят, — отмечает эксперт. — В конгресс могут вызвать Джона Болтона, а уж он сможет много наговорить про Трампа».
По мнению Домрина, противоборство исполнительной и законодательной власти в США «подрывает доверие к тому, что Америка является цивилизованной страной».
В свою очередь, Михаил Синельников-Оришак отмечает, что определённое противостояние между Белым домом и конгрессом в США существовало всегда, однако сейчас Трамп «объективно слаб по сравнению с предшественниками в противостоянии с конгрессом».
- «В пику собственному президенту»: с чем связаны разногласия властей США по поводу военной помощи Украине
- «Ухудшенная версия Хиллари Клинтон»: как повлияет на президентскую гонку в США падение популярности Джо Байдена
- Партия раскола: как попытка импичмента Трампа может отразиться на внутренней политике США
- «Принцип недоверия»: чем грозит международной дипломатии обнародование разговоров Трампа и Зеленского