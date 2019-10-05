Палата представителей США запросила у Белого дома документы по Украине

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Демократы палаты представителей США запросили у Белого дома документы по Украине в связи с расследованием в рамках импичмента.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте комитета палаты представителей.

Отмечается, что конгрессмены трёх комитетов по разведке, иностранным делам, реформам и надзору направили соответствующее письмо на имя исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Майка Малвени.

Ранее председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.

4 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении направить в палату представителей письмо с требованием провести голосование по вопросу, касающемуся процедуры импичмента.

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