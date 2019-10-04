Белый дом потребует провести голосование по вопросу импичмента

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом намерен направить спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу об импичменте.
Белый дом потребует провести голосование по вопросу импичмента
  • Reuters

«Мы направим письмо — как всем известно, к нам относятся очень несправедливо, совсем не так, как к кому-либо ещё», — цитирует ТАСС Трампа.

Американский лидер также прокомментировал вопрос о том, нужно ли администрации США подчиняться повесткам палаты представителей в рамках процедуры импичмента.

«Я не знаю, это должны решать юристы», — сказал он.

Трамп отметил, что по словам юристов «они никогда не видели ничего настолько нечестного, настолько несправедливого».

Ранее в палате представителей США призвали Нэнси Пелоси приостановить все попытки импичмента главы государства.

2 октября Трамп назвал запуск процедуры импичмента попыткой переворота.

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