Белый дом потребует провести голосование по вопросу импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом намерен направить спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу об импичменте.

«Мы направим письмо — как всем известно, к нам относятся очень несправедливо, совсем не так, как к кому-либо ещё», — цитирует ТАСС Трампа.

Американский лидер также прокомментировал вопрос о том, нужно ли администрации США подчиняться повесткам палаты представителей в рамках процедуры импичмента.

«Я не знаю, это должны решать юристы», — сказал он.

Трамп отметил, что по словам юристов «они никогда не видели ничего настолько нечестного, настолько несправедливого».

Ранее в палате представителей США призвали Нэнси Пелоси приостановить все попытки импичмента главы государства.

2 октября Трамп назвал запуск процедуры импичмента попыткой переворота.