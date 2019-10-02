Трамп назвал начало процедуры его импичмента попыткой переворота

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что запуск в конгрессе США процедуры его импичмента можно считать попыткой переворота.

«По мере того, как я узнаю всё больше и больше с каждым днём, я прихожу к выводу, что происходящее — это не импичмент, а переворот, предназначенный для того, чтобы отобрать власть у людей, их голоса, их свободы, их вторую поправку (к конституции. — RT), религию, вооружённые силы, стену на границе (с Мексикой. — RT) и их данные Богом права граждан Соединённых Штатов Америки», — написал Трамп в своём Twitter.

Ранее The Hill передавало, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и бывший американский посол в Киеве Мэри Йованович дадут показания в конгрессе 3 и 11 октября по делу вокруг телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

24 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа.

Трамп назвал происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».

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