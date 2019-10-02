The Hill: Йованович и Волкер дадут показания в конгрессе США
Об этом сообщает The Hill.
«Посол Волкер подтвердил, что он появится в этот четверг (3 октября. — RT). Посол Йованович, допрос которой ранее был запланирован на эту среду (2 октября. — RT), теперь появится 11 октября с согласия обоих комитетов и адвоката», — заявил представитель комитета по разведке Палаты представителей США.
По его словам, в ближайшее время комитеты предоставят дополнительную информацию.
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