The Hill: Йованович и Волкер дадут показания в конгрессе США

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и бывший американский посол в Киеве Мэри Йованович дадут показания в конгрессе по делу вокруг телефонного разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Об этом сообщает The Hill.

«Посол Волкер подтвердил, что он появится в этот четверг (3 октября. — RT). Посол Йованович, допрос которой ранее был запланирован на эту среду (2 октября. — RT), теперь появится 11 октября с согласия обоих комитетов и адвоката», — заявил представитель комитета по разведке Палаты представителей США.

По его словам, в ближайшее время комитеты предоставят дополнительную информацию.

Ранее адвокат Трампа Рудольф Джулиани нанял юриста Джона Сейла, который принимал участие в расследовании Уотергейтского скандала, чтобы тот представлял его интересы на фоне попыток демократов запустить процесс импичмента.

25 сентября была опубликована расшифровка разговора Трампа с Зеленским, в ходе которого украинский лидер пообещал, что новый генпрокурор Украины изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма может стать поводом для импичмента Трампа.

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