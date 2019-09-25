Пелоси расценила стенограмму звонка Трампа как повод для импичмента

Короткая ссылка
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что опубликованная стенограмма разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского лишь подтверждает необходимость импичмента главы Белого дома.
Пелоси расценила стенограмму звонка Трампа как повод для импичмента
  • Reuters

«Стенограмма и мошенническое поведение Министерства юстиции в виде причастности к беззаконию президента подтверждают необходимость расследования по делу об импичменте», — заявила Пелоси.

По её словам, опубликованная расшифровка говорит о том, что поведение президента подрывает честность выборов и достоинство занимаемой им должности.

«Президент сначала пытался выдать беззаконие за добродетель внутри Америки, а теперь экспортирует его за границу», — написала спикер.

Демократы палаты представителей ожидают, когда жалоба, поданная «информатором», поступит в разведывательные комитеты конгресса, уточнила политик, добавив, что его данные вызывают «чрезвычайную озабоченность» и не подвергаются сомнению.

Ранее Белый дом опубликовал расшифровку разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Перед этим Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. 

Она считает, что действия главы Белого дома указывают на то, что он предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить