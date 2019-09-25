Пелоси расценила стенограмму звонка Трампа как повод для импичмента
- Reuters
«Стенограмма и мошенническое поведение Министерства юстиции в виде причастности к беззаконию президента подтверждают необходимость расследования по делу об импичменте», — заявила Пелоси.
По её словам, опубликованная расшифровка говорит о том, что поведение президента подрывает честность выборов и достоинство занимаемой им должности.
«Президент сначала пытался выдать беззаконие за добродетель внутри Америки, а теперь экспортирует его за границу», — написала спикер.
Демократы палаты представителей ожидают, когда жалоба, поданная «информатором», поступит в разведывательные комитеты конгресса, уточнила политик, добавив, что его данные вызывают «чрезвычайную озабоченность» и не подвергаются сомнению.
Ранее Белый дом опубликовал расшифровку разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Перед этим Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа.
Она считает, что действия главы Белого дома указывают на то, что он предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов.