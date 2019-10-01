Адвокат Трампа нанял юриста времён Уотергейтского скандала
Об этом Politico рассказал сам Сейл.
«Я только что оказался вовлечён (в ситуацию. — RT)», — отметил он.
По словам юриста, «всё очень сложно».
«Мы только начинаем анализировать, какую позицию принять», — сказал Сейл.
Как подчёркивает газета, таким пополнением в команде Джулиани может готовиться к возможному вызову в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа.
Уотергейтский скандал, который расследовался в 1972—1974 годах, привёл к отстранению президента Ричарда Никсона.
25 сентября американская администрация опубликовала расшифровку разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе беседы президент Украины пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма может быть поводом для импичмента Трампа.