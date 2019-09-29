Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент

Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».

«То, что происходит сейчас, это величайший обман в истории американской политики», — сказал Трамп в видеообращении, размещённом в его Twitter.

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 сентября 2019 г.

Президент заявил, что демократы хотят отобрать у американцев оружие, здравоохранение, голоса и судей.

24 сентября сообщалось, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси поддержала начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.