Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».

«То, что происходит сейчас, это величайший обман в истории американской политики», — сказал Трамп в видеообращении, размещённом в его Twitter.

Президент заявил, что демократы хотят отобрать у американцев оружие, здравоохранение, голоса и судей.

24 сентября сообщалось, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси поддержала начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

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